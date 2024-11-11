台積電關上為中國生產AI晶片之門 百度首當其衝

台積電即日起停止為中國生產AI晶片，衝擊中國AI設計公司。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，台積電即日起暫停為中國晶片設計公司生產其所需的先進人工智慧（AI）晶片，此舉恐衝擊押注在台灣製造其最先進AI晶片的中國科技巨頭，尤其是亟欲建立一整套軟硬體，以支撐其AI業務的百度。

報導說，百度相關努力的核心是其崑崙系列的AI晶片。根據伯恩斯坦研究（Bernstein Research）的資料，百度的崑崙2代處理器是由台積電採用7奈米製程生產的。

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百度創辦人李彥宏曾表示，「崑崙芯片（晶片）現在適合做大模型推理，將來適合做訓練」。他補充，百度透過設計自己的晶片，有效降低成本。

知情人士表示，台積電此舉針對的是AI處理器，目前尚不清楚是否將擴大到其他晶片。

中國有許多為自動駕駛設計AI晶片的新創企業，包括在香港上市的地平線機器人與黑芝麻智能國際控股公司。這兩家公司主管表示，他們最新一代的晶片都是由台積電採用7奈米製程生產的。

兩名消息來源說，台積電未來供應中國客戶7奈米以下先進製程AI晶片的批准程序可能將涉及華府的參與。

報導指出，台積電加強規則恐衝擊阿里巴巴、百度等中國科技巨頭的AI雄心，以及越來越多的中國新創AI設計公司，前者為其AI雲端業務大舉投資於設計自己的晶片，後者則轉向台積電生產先進晶片。

投資銀行傑富瑞分析師說，有報導稱，一個美國新規將禁止代工廠為中國企業生產其設計的先進AI晶片。

隨著美國商務部針對台積電的先進晶片如何出現在華為AI晶片進行調查之際，台積電也正推出新政策。知情者說，台積電此決策是由改善內部控管的必要性，以及預料美國總統拜登卸任前，華府將推出新一波晶片出口管制所驅動的。

一名知情者說，「我們希望在出現穩固、結構化的規範前，開始採取緩解措施」。據悉，隨著美國新任總統川普上台，台積電尤其謹慎別被視為不可靠或不合作的目標。

一名接近台積電的人士說，台積電的行動「不是對川普的一場表演，而是強調我們是好人，不會違背美國利益」。

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