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英業達明年營收個位數成長 AI伺服器年增6成

2024/11/11 16:37

英業達預估2025年營收成長個位數百分比。（資料照）英業達預估2025年營收成長個位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）2025年展望正向，管理層看好整體營收成長個位數百分比，其中，筆電業績在換機潮助攻之下可望年增雙位數百分比，AI伺服器業績年增幅度也上看6成，智慧裝置則優於今年的微幅成長。

英業達第3季營收1638.15億元，季增6%、年增21%，其中，電腦相關產品營收佔整體51%至55%，伺服器相關41%至45%，智慧裝置1%至5%；合併毛利率5.3%，季增0.3個百分點、年增0.1個百分點；營益率1.9%，季增0.2個百分點、年增0.3個百分點；稅後淨利56.96億元，季增244%、年增60.27%；每股盈餘0.56元，季增12%、年增7.69%。

以今年前3季來看，英業達合併營收為4484.8億元、年增16%；毛利率5.2%、年增0.3個百分點；營益率1.8%、年增0.5個百分點；稅後淨利115.03億元、年增66.62%；每股盈餘1.37元、年增18.1%。

英業達總經理蔡枝安今天在法說會表示，旗下3大產品第4季展望，筆電出貨將優於去年同期，不過由於今年出貨高峰期已過，因此將較第3季下修；伺服器受惠於美系AI機種需求強勁，以及中系客戶積極拉貨，年對年、季對季皆為成長；穿戴裝置也會迎來雙重成長。

蔡枝安說，明年微軟停止Win10作業系統帶來的筆電換機潮，將成為2025年旗下筆電事業成長的主要動力來源，預計出貨數量將年增雙位數百分比。關於AI PC，由於今年出貨的時間不長，明年此類機種的表現也會優於今年，英業達AI相關的佈局是伺服器先行，筆電要看個人應用有沒有更好的發展。

英業達企業電腦事業群總經理林書如指出，由於去年AI伺服器出貨數量較少，今年的業績年增2.5倍至3倍左右，佔整體營收2成至3成，明年AI伺服器業績將成長6成以上，在整體營收佔比增加至3成至4成。

按照輝達給予的時程資料，英業達代工的GB200 NVL36與NVL72將在明年首季出貨，數量多寡取決於客戶的建置規劃與軟體、應用相容程度。此外，英業達除了鎖定北美4大雲端服務供應商，也以x86等相關架構與系統的AI伺服器，因應中小型規模客戶的需求，同時向二級供應鏈販售資訊整合平台。

英華達董事長何代水則指出，旗下馬來西亞、越南產能佈局有成，越南廠區今年已實現獲利，明年二期廠區啟用之後，將顯著挹注業績增加。從產品面看，英華達穿戴裝置過去較注重耳機、無線喇叭等聲學產品，目前電競耳機、5G產品表現良好、明年續旺，公司也將繼續深化家電、車電應用，為後續AI技術普及做好準備工作。

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