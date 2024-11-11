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靠上廁所賺錢！中國一公司招募「捐糞」 最高月領2.9萬

2024/11/11 17:05

中國深圳一間科技公司招募志工「捐糞」，合格捐贈者每次可獲得人民幣300元補助。（示意圖，路透）中國深圳一間科技公司招募志工「捐糞」，合格捐贈者每次可獲得人民幣300元補助。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「捐糞」竟然也能賺錢，您聽過嗎？近日，中國深圳一間科技公司招募志工「捐糞」，合格捐贈者每次可獲得人民幣300元（約新台幣1333元）補助，消息一出引發關注，相關貼文顯示，捐款者每月最多安排捐贈22次，最高月收入達人民幣6600元（約新台幣2.9萬元），並提供定期免費體檢。

根據中國媒體《極日新聞》報導，深圳未知君生物科技有限公司創辦人兼CEO譚驗受訪時表示，透過蒐集糞便，來開發臨床藥物，譚驗介紹，根據人體腸道微生物的基因組、代謝組等數據，尋找並預測對某種疾病有治療作用的微生物，可以透過生物技術平台進行篩選，開發臨床藥物。

事實上，糞便捐獻並不稀奇。中國媒體曾報導，中南大學曾在2018招募志願者，通過捐獻自己的排泄物、體檢後廢棄的血液等作為生物樣本，存入生物樣本庫。

糞便不僅可以用作生物醫學研究，還可以用來治病。早在2014年，一名頑固性「炎性腸病」患者，專家透過提取其小侄女糞便中的細菌，注入患者胃腸道，使患者病情大為好轉並出院，成為湖南省內糞菌移植手術成功的第一人。

移植當天，患者姪女提供了新鮮糞便交給實驗室的醫生，醫生迅速處理並提取糞便中的細菌，注入患者胃腸道；整個治療過程患者沒有任何不適。術後7天女病患複查發現自己血液中的發炎指標均有改善，腹痛也減輕、失眠不再出現。

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