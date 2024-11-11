三星3奈米未達目標三分之一 韓媒嘆低得驚人、美媒稱難怪沒客戶

三星第一代和第二代3奈米GAA製程還沒有實現目標的三分之一。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕wccftech報導，三星第一代和第二代3奈米GAA製程的良率初始目標是70%，但這些新架構甚至還沒有實現該目標的三分之一。

韓媒sammobile也指出，關於三星代工廠努力將3奈米良率提高到開始獲得主要客戶訂單的情況報導很多，但迄今為止尚未實現，良率低得驚人，這讓人們看到情況有多嚴峻和糟糕。

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三星代工廠對其第一代和第二代3奈米 GAA製程都有一個可觀的良率目標，即70%，但尚未達到標準，這可以解釋為什麼三星未能吸引新客戶。事實上，更有傳言指出第二代3奈米 GAA良率非常糟糕，甚至沒有達到預期目標的三分之一。

根據韓國yeux1122的部落格上指出，三星第一代和第二代3奈米 GAA的當前良率已經透過國內文章透露，情況並不樂觀。該公司已為其3奈米技術的第一次更新（也稱為SF3E-3GAE）獲得了一些可觀的數字，介於50-60%之間，雖然這個數字更接近最初的70%目標，但三星仍需要達到該水平的產量，以便向客戶證明下訂單的合理性。

當前Snapdragon 8 Elite僅在台積電3奈米「N3E」架構上量產的一個主要原因是，三星因良率低而失去高通的訂單。至於第二代3奈米製程良率則差很多，只有可怕的20%，甚至不到三星最初設定目標的三分之一。

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