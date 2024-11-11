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萬海第3季每股賺6.57元 創8個季度以來新高

2024/11/11 16:30

萬海航運今天董事會通過第3季稅後淨利184.31億，每股盈餘為6.57元，創下8個季度以來新高。（取自萬海官網）萬海航運今天董事會通過第3季稅後淨利184.31億，每股盈餘為6.57元，創下8個季度以來新高。（取自萬海官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕萬海（2615）航運今天董事會通過第3季稅後淨利184.31億，每股盈餘為6.57元，創下8個季度以來新高，主要受惠於運價較去年同期顯著增長、公司船舶調度得宜挹注獲利。

累計前3季合併營收為1202.73億元，年增60.2%；稅後淨利346.23億元，每股盈餘為12.34元，擺脫去年同期每股虧損0.68元的陰霾。

萬海表示，公司前10個月已新交船舶共計12艘，分別為4艘1萬3000TEUs及8艘3000 TEUs，2025年預計有3艘1萬3000 TEUs新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力。

前10個月共處分4艘船舶，運力合計8800 TEUs以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

公司亦分別於8月12日及10月25日公告將建造8K及16K船舶共24艘 （8000 TEUs : 12艘；8700 TEUs : 4艘；1萬6000 TEUs : 8艘），共計新增運力近26萬TEUs，並預期於2026~2030年陸續交船，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

第4季是新曆年及農曆春節前備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，公司將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。

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