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獨家》台積電德國廠加速推展 經貿官員：主力仍鎖定車用電子成熟製程

2024/11/11 16:19

經濟部今召開「台德經貿政策對話會議」。（記者廖家寧攝）經濟部今召開「台德經貿政策對話會議」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台積電已宣布美國亞利桑那州廠完工的好消息，同時德國廠也在加速車用電子的發展。經貿官員指出，台積電在德國廠的主力是車用電子，鎖定生產28奈米與22奈米的成熟製程為主，目前並無規劃要推進到先進製程。

經濟部今召集「台德經貿政策對話會議」，邀集外交部駐德代表處等相關單位與業界代表與會討論。

與會官員受訪透露，台積電德國廠的主力是在車用電子，與美國廠要對接科技大廠的需求不同，台積電必須對接到德國製車業客戶的需求，畢竟回顧疫情期間德國就因為台積電接單太滿，車用電子產能來不及補上，面臨斷鏈危機，也衝擊到德國製車業的產值，還來函請託台灣向台積電協調晶片供應。

至於未來是否會推進到下一階段的製程？官員指出，德國廠是以成熟製程的28奈米與22奈米為主，目前設廠還在建置階段，等建廠完成才會開出產能，才有可能談未來要不要擴大至先進製程，目前德國廠仍是鎖定28奈米與22奈米，並無擴增至先進製程的計畫。

至於德國廠的設廠地點資源調配上，官員坦言，台積電為對接客戶就近生產、就近供應的需求，同時在美日德等3國擴廠，但這是過去台積電所未有的經驗，關於地點設置要如何有效調度人力，都還在討論中，而每個廠所生產的產品類型都有所差異，都是為了對接國際重要客戶的客製化需求。

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