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今起放寬券商認股借貸 元富證搶先開辦

2024/11/11 16:01

元富證券為市場第一家開辦認股借貸業務的券商，同時於今天開辦日，即有首位客戶針對惠特科技（6706）現金增資標的進行申辦。（記者吳欣恬攝）元富證券為市場第一家開辦認股借貸業務的券商，同時於今天開辦日，即有首位客戶針對惠特科技（6706）現金增資標的進行申辦。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕證交所公告自2024年11月11日起，開放證券商辦理認股借貸業務。響應新制度，元富證券為市場第一家開辦認股借貸業務的券商，同時於今天開辦日，即有首位客戶針對惠特科技（6706）現金增資標的進行申辦，元富證券即時提供相關服務，客戶順利完成申請。

新光金控子公司元富證券董事長暨券商公會理事長陳俊宏於2022年9月提案，修正證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法，開放證券商得辦理認股借貸業務，經積極溝通，終獲金管會、證交所、OTC及集保結算所大力支持，並經證交所公告自2024年11月11日起，開放證券商辦理認股借貸業務。

響應證交所開放認股借貸新制度，元富證券為市場第一家開辦認股借貸業務的券商，同時於開辦當日，即有首位客戶針對惠特科技（6706）現金增資標的進行申辦，元富證券即時提供相關服務，客戶順利完成申請，顯見認股借貸業務確實符合市場投資人的期待及需求。

元富證券表示，許多高價股的現金增資案，讓員工及原股東雖有認股權但因資金不足，只能望價興嘆。

開放證券商承作認股借貸後，未來在新股繳款截止日前，員工及原股東可持繳款通知書至證券商申辦，經受理後，證券商即會將借款匯入客戶的交割專戶分戶帳，員工及原股東所認股票會轉撥進指定帳戶作擔保，最長可借款30天，提供員工及原股東認股新的資金調度管道。

元富證券指出，開放證券商得辦理認股借貸業務，即就具有發行人員工或原股東身分的客戶，以其認購所得的發行人初次上市、上櫃現金發行新股，或已上市、上櫃公司現金增資發行新股為擔保，證券商得辦理借貸款項業務。

元富證券說明，此項業務不僅可滿足員工及原股東資金需求，客戶也不用變賣股票籌措現金，可擴大投資人參與，降低投資門檻，進而活絡市場交易，增加市場流動性，同時協助上市櫃公司順利完成募資，支持企業永續發展。

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