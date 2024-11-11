郭智輝：力拚2028製造業AI普及率5成 台灣軟體躋身全球前3名

經濟部長郭智輝豪語，力拚製造業部門AI普及率在2028年達成5成，同時要讓台灣AI軟體躋身全球前3名。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今出席「中華民國全國工業總會第78屆工業節慶祝大會」時指出，迎向AI（人工智慧）浪潮帶來的商機，經濟部力拚製造業部門AI普及率達成5成，同時要讓台灣AI軟體躋身全球前3名。

郭智輝指出，工業節已邁入第78屆，展現工業部門對國家經濟發展的貢獻，工業GDP佔比將近4成，產值逾18兆元，提供超過400萬個國內工作機會，是社會安定與進步的重要基礎。

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郭智輝續指，台灣工業之所以興盛，來自於大大小企業的經營者與從業人員在多年來持續克服各種市場競爭的挑戰，不斷尋求技術創新，因此經濟部每年也會請地方政府推薦經營逾40、50年的製造業廠商，以在工業節典禮上頒發感謝獎狀。

今年共有540家經營逾50年的企業，以及562家經營逾40年的企業獲獎，期盼企業家們秉持創業初衷，傳承寶貴的製造經驗，實現永續經營。

經濟部長郭智輝昨出席「中華民國全國工業總會第78屆工業節慶祝大會」指出，經濟部力拚2028年，製造業AI應用普及率達到5成。

郭智輝指出，全球AI（人工智慧）需求持續擴增，台灣也可望在這波浪潮中找到獨特的定位，許多大型科技公司也投入AI基礎建設，尤其是生成式AI深入至各個領域，對未來產生顛覆性影響，工總白皮書更在今年白皮書中疾言呼籲產業AI化的必要性。

郭智輝續指，為掌握AI契機，經濟部整合產業需求與各方資源，規劃並推動AI技術的普及應用，包括中小企業製造業導入AI指引、籌組專家輔導團提供現場診斷服務，「力拚2028年製造業應用AI的普及率能夠達到5成」。

郭智輝續說，另也邀集產學專家研擬AI課程的公版教材，結合公協會與學員單位能量，開設多樣化的線上線下課程，同時為確保人員技術是否達成標準，經濟部同步著手AI職能基準、辦理資格認證，目標要在4年內培訓20萬名AI人才。

郭智輝總結，「工總白皮書的建議，經濟部都非常重視」，涉及到跨部會溝通的部分，都會積極協調，政策執行上，經濟部重視產業界的聲音，會持續保持良好互動與聯繫，傾聽業界心聲。

郭智輝話鋒一轉，台灣AI晶片與伺服器很強大，眾所皆知都是世界第一，但台灣在AI軟體僅排全球第26名，經濟部內部目標是2028年前，台灣AI軟體要打進全球前3名。

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