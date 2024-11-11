川普2.0！前國安高層：台兩優勢不在 成單刀直入交易型外交受害者

曾任國家安全會議諮詢委員的陳明祺則直言，台灣將成為川普單刀直入的交易型外交的受害者，雙方關係將更為緊張（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普重返白宮，面對競選期間暗示台灣應向美支付防禦費，並抱怨台灣竊取了美國的半導體業務等諸多言論，台海局勢未來走向備受關注，而曾任國家安全會議諮詢委員的陳明祺則直言，台灣將成為川普單刀直入的交易型外交的受害者，且過往民主與晶片優勢不在，台灣對此次川普上任將「更加焦慮」，雙方關係將更為緊張，認為台灣必須調整其獲取美國及其盟友支持的方式。

紐約時報報導，2016年，台灣總統在川普贏得總統大選後致電向他表示祝賀，川普接聽了電話，成為數十年來第1位與台灣領導人通話的美國總統。

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然而這1次，在川普贏得入主白宮的第2任期後，台灣迅速否認了有關其現任總統賴清德尋求與將即任總統川普進行類似通話的報導。

對比非常明顯，隨著川普即將重返白宮，台灣似乎正準備與他建立更為微妙、可能也更為緊張的關係。在競選期間，川普曾暗示台灣應該向美國支付防禦費，並抱怨台灣竊取了美國的半導體業務。

曾任國家安全會議諮詢委員、現任清華大學教授的陳明祺在接受採訪時表示，這次台灣對川普上任「更加焦慮」。

陳明祺說，表明我們宣佈不尋求電話祝賀川普當選，這意味著我們更加現實了。賴清德對川普的勝選發表了祝賀聲明。

北京和台北之間的關係非常緊張，中國頻繁的軍事演習引發了人們對意外衝突的擔憂。與川普通話可能會引發中國的強烈反應，例如，2016年川普與時任台灣總統蔡英文的通話招致了中國的譴責，那次通話只是川普為加強美國對台灣的支持而採取的多個重大步驟中的第一個。後來，川普政府不顧北京的抗議，增加了對台軍售，並派高級官員訪問台灣，這些舉措讓川普在台灣贏得了廣泛支持。

然而，現在台灣也成為了川普單刀直入的交易型外交的受害者。由於缺乏正式關係，台灣總統賴清德將無法與美國新領導人進行面對面會談，陳述自己的觀點。

川普對台灣軍費開支和半導體行業的抱怨，加大了台灣購買更多美國武器，以及增加在美國投資建設晶片廠的壓力。

陳明祺教授表示，台灣必須調整其獲取美國及其盟友支持的方式。

他指出，過去幾年，我們的價值建立在兩件事上：民主和晶片，但民主並不是即將上任的川普政府的重點，而晶片已經從我們的優勢變成了一個問題，因為川普說我們正在偷走（美國人的）工作。

如果當選總統川普兌現承諾，大幅提高進口到美國的商品關稅，台灣的貿易也可能會受到衝擊。台灣一些人擔心，川普可能會忽視台灣的擔憂，因為他專注於跟中國主席習近平之間時而強硬好鬥、時而諂媚的關係。

儘管台灣與華盛頓沒有正式的外交關係，但它依靠美國的支持來對抗中國日益增長的實力和軍事壓力。在川普總統的第1任期和拜登總統的任期內，美台夥伴關係不斷加深，而美國與中國的競爭則加劇了。

台灣官員長期以來一直尋求與共和黨和民主黨雙方均密切合作，他們肯定會努力與川普下一屆政府的提名人建立聯繫。

台灣已增加了軍費開支，部分原因是受到華盛頓的壓力。今年的預算提案將使台灣的國防支出增加到經濟總產出的2.6%左右。但川普表示，台灣的軍費開支應增加到其GDP的10%。

大幅增加軍費開支對賴清德來說可能在政治上非常困難。他的政黨在立法院不佔多數，而且他還希望在綠色能源等國內優先事項上投入更多資金。

對於美國能否在中國入侵台灣時提供迅速有效的幫助，川普表示過懷疑。「台灣的情況很棘手。」他在接受《華盛頓郵報》採訪時說。「別忘了，台灣離美國有9000英里遠。」

哈德遜研究所高級研究員、曾擔任川普政府國務卿邁克·龐皮歐中國政策顧問的余茂春說，這樣的表述「無疑就是在說，聽著，你必須增加國防預算。這意味著你要購買更多的美國武器」。

此外，台灣需密切關注川普對俄羅斯與烏克蘭戰爭的反應。台灣政府支持美國對烏克蘭的援助，將其作為團結抵抗威權威脅的證據，無論這一威脅是來自莫斯科還是北京。

但川普表示，他希望迅速結束這場戰爭。多位專家表示，對烏克蘭援助的突然減少可能會動搖台灣的信心。

曾任歐巴馬總統國家安全委員會中國事務主任的萊恩·哈斯表示，台灣領導人塵把川普對烏克蘭的處理視為一個預警，看看在危機發生時，川普是否會以及如何頂住中國對台灣的壓力。

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