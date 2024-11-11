名師解盤》黃文清：本週關注鴻海、廣達法說 聚焦AI、顯卡、運輸類股

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

台股今天開低震盪整理，一方面也因為指數來到2萬3700點，前一波高點的位置，另台積電公佈營收創歷史新高，不過上週五的美股ADR卻是收平的，所以看起來短期的激勵效果其實相對是有限的，在利多不漲的情況下，使得指數短線陷入震盪整理的過程，唯有個股的一個表現，在一些營收表現好的，包括像是AI相關的零組件，甚至像是矽光子概念的部分個股都有不錯的表現。

當然這當中，可能在題材的發揮上面，尤其在營收，其實我們看10月份所公布的營收，主要還是以AI相關族群表現特別的亮眼，AI伺服器的個股，尤其是年度的一個成長是相當高的，包括像是鴻海這些AI伺服器的族群。

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所以從基本面角度來看的話，這次從美國總統大選結果出爐，當然對於後續川普的政策需要密切的去觀察，但市場的想法是等他明年1月20日就任之後的一個實際的作為。換句話說，即便說未來在就任之後，明年上半年可能還是有一些比較大的變數在整個川普的關稅的政策上面。但畢竟短期回到不確定因素的解除，確實股價上面還是有機會來表現，到年底整個AI的趨勢。

這禮拜市場關注的焦點是在鴻海、廣達的法說會，尤其鴻海是AI伺服器、GB200主要的供應商，到底它出貨的狀況跟實際上營收成長的速度，這可能要持續密切的觀察。原則上在選股的部分，還是以基本面做切入，搭配部分川普概念的族群，像是在比特幣概念受惠的顯卡，或者是在整個航運這邊未來這邊可能的搶運潮的運輸類股，甚至在整個美國內需受惠降稅的內需消費的族群，這些其實都是可以留意的。

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