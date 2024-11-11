債券ETF買氣居高不墜 元大投信推出傘型美債ETF

債券ETF買氣居高不墜 元大投信董事長劉宗聖（右3）宣布推出傘型美債ETF，18日開始募集。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕債券ETF買氣增溫，元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B），以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債（00969B），一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇，均採10元發行，11月18日至22日募集。

元大投信表示，截至11月8日止美國10年期公債殖利率約來到4.3%，相對9月中的3.6%顯著上升，已接近美國啟動降息前的前高4.7%，等待進場機會的投資人，可評估把握這一波殖利率因消息面因素彈升機會，透過債券ETF進行布局。

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元大投信董事長劉宗聖指出，今年很多投資人把債券當股票買、把股票當債券買，但相信明年投資人會把債券當債券買，把股票當股票買，目前債券ETF受益人約200萬、但股市投資人卻有千萬，相信債券市場還有很大的發展潛力；他也說，未來債券ETF將是投資人必備產品之一，同時，市值型的ETF也會重回投資人懷抱，希望投資人不只把資金都放在高股息ETF。

元大投信表示，這次美債傘型ETF，有針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人推出國內首檔元大零息超長美債（00969B），所投資的長天期零息美債距到期日大於25年，且在發行期間不付息，於持有到期後償還本息，存續期間較同條件附息債券長，相對一般固定配息債券ETF將更敏銳反映殖利率變化下的價格波動，是目前市場少見的新產品。

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