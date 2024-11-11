中國貿易順差接近1兆美元新紀錄 恐激怒全球和川普制裁

中國貿易順差今年可望創下新紀錄，達到1兆美元（台幣32.3兆元）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博周一（11日）報導，中國的貿易順差今年可望創下新紀錄達到1兆美元（台幣32.3兆元），加劇全球商業失衡，將擴大全球一些最大經濟體與中國發生衝突，而且這也可能激怒新當選的美國總統川普。

美國外交關係委員會高級研究員布拉德·塞瑟 （Brad Setser） 表示，由於中國的出口價格仍在下跌，出口量卻大幅增長。總體情況是，經濟再次依靠出口實現增長。中國一直依賴出口來彌補國內需求的疲軟，北京最近才試圖透過向經濟注入刺激措施來彌補國內需求的疲軟。

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這種日益不平衡的局面引起越來越多國家的抵制，川普新政府可能會採取徵收關稅，從而減少對美國的出口。從南美洲到歐洲，各國都提高對鋼鐵和電動車等中國商品的關稅壁壘。

根據彭博計算，如果中國的進出口差額繼續以今年迄今的速度擴大，將達到近1兆美元。上週公佈的數據顯示，前10個月貨物貿易順差飆升至7850億美元（台幣25.4兆元），創同期歷史最高水平，較2023年增長近16%。

過去幾年，中國企業的出口業績一直在提高。相較之下，經濟放緩、國內替代品日益取代外國製成品正在抑制進口需求。

10月份的貿易是史上第三大盈餘，略低於6月的紀錄。今年前9個月，以人民幣計算的貿易順差佔名目國內生產毛額的5.2%，是2015年以來的最高水平，遠高於過去十年的平均水平。

上週五公佈的數據顯示，外國公司也在從中國撤資，今年前9個月的外國直接投資負債下降。如果今年剩餘時間繼續下降，這將是至少自1990年以來的首次年度外國直接投資淨流出。

迄今為止，北京的回應是承諾為企業提供更多支持，國務院宣布將加強對該行業的金融支持，以促進外貿穩定成長、促進經濟發展和穩定就業。

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