晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

巴菲特要交棒了？賣股囤10.4兆現金 專家揭內幕

2024/11/11 16:32

「股神」巴菲特的波克夏海瑟威公司，在上週美國總統大選前大舉脫售手上的持股、停止買回自家公司股票。（資料照，美聯社）「股神」巴菲特的波克夏海瑟威公司，在上週美國總統大選前大舉脫售手上的持股、停止買回自家公司股票。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司，在上週美國總統大選前大舉脫售手上的持股、停止買回自家公司股票，使現金水位提升到歷史新高的3252億美元（約新台幣10.4兆元）佔總資產的28%，引發外界關注，外媒報導，巴菲特恐怕是正在為交棒做準備，趁勢整理資產。

根據《Benzinga》報導，晨星分析師Greggory Warren說：「這筆現金可能會留給接班人Greg Abel使用」，他表示「巴菲特談論波克夏的未來時變得更謹慎了，他知道自己不會在那個位子上待太久，不希望把問題留給下一代處理，希望Greg Abel能擁有更多的儲備現金」。

分析師Jeff Muscatello表示：「即將到來的管理層更換，可能是巴菲特決定持股變現的一個因素」，他認為巴菲特賣股的原因，其實是為下一代整理資產，現在是一個好時機。

目前市場普遍認為，股市價格過高、政經局勢動盪及波克夏管理層交接等是大幅增加現金儲備的原因，投資集團Cheviot基金經理Darren Pollock說：「這其實就是所謂的巴菲特風格，當股票被高估時，波克夏的現金就會增加」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財