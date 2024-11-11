巴菲特要交棒了？賣股囤10.4兆現金 專家揭內幕

「股神」巴菲特的波克夏海瑟威公司，在上週美國總統大選前大舉脫售手上的持股、停止買回自家公司股票。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司，在上週美國總統大選前大舉脫售手上的持股、停止買回自家公司股票，使現金水位提升到歷史新高的3252億美元（約新台幣10.4兆元）佔總資產的28%，引發外界關注，外媒報導，巴菲特恐怕是正在為交棒做準備，趁勢整理資產。

根據《Benzinga》報導，晨星分析師Greggory Warren說：「這筆現金可能會留給接班人Greg Abel使用」，他表示「巴菲特談論波克夏的未來時變得更謹慎了，他知道自己不會在那個位子上待太久，不希望把問題留給下一代處理，希望Greg Abel能擁有更多的儲備現金」。

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分析師Jeff Muscatello表示：「即將到來的管理層更換，可能是巴菲特決定持股變現的一個因素」，他認為巴菲特賣股的原因，其實是為下一代整理資產，現在是一個好時機。

目前市場普遍認為，股市價格過高、政經局勢動盪及波克夏管理層交接等是大幅增加現金儲備的原因，投資集團Cheviot基金經理Darren Pollock說：「這其實就是所謂的巴菲特風格，當股票被高估時，波克夏的現金就會增加」。

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