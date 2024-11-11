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趙長鵬坐牢期間財富攀升 暴增4800億元

2024/11/11 16:10

幣安創辦人趙長鵬坐牢期間財富仍持續上升。（路透檔案照）幣安創辦人趙長鵬坐牢期間財富仍持續上升。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大超級富豪趙長鵬，坐牢期間財富仍持續上升。根據彭博億萬富翁指數，目前趙長鵬身價約610.2億加元（約新台幣1.4兆元），但在5月6日結算時為403億加元（約新台幣9363億元），短短幾個月內就增加了207.2億加元（約新台幣4814億元）。

幣安（Binance）在去年11月與美國司法部、商品期貨交易委員會（CFTC）等機構達成和解協議，認罪並同意支付43億美元（約新台幣1390億元）罰金後，創辦人趙長鵬也承認違反美國反洗錢法等指控、辭去幣安執行長一職，並繳納1.75億美元（約新台幣56.6億元）罰金。

今年5月，美國西雅圖地方法院判處趙長鵬4個月監禁，已於9月底獲得釋放。

麥克林雜誌公布最新加拿大十大富豪名單上，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬，目前是加拿大第二富有的人。

湯森路透集團 （Thomson Reuters Corporation） 的湯姆森家族以981.5億加元（約新台幣2.2兆元）的淨資產位居榜首。市場認為，以現今加密貨幣上漲的速度，趙長鵬可能很快就會縮小與加拿大首富的資產差距。

麥克林這份加拿大十大富豪榜上，包括雜貨商、科技巨頭、開發商和投資者，其財富多半是過去20年所累積。

報告指出，加拿大10大富豪的總淨資產已達到2610億加元（約新台幣6.06兆元），而2004年為600億加元（約新台幣1.39兆元）」。

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