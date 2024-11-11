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童振源：今年前3季外商對中國直接投資額 淨流出128億美元

2024/11/11 14:03

根據中國國家外匯管理局最新統計季度資料，今年第3季外商對中國直接投資再次呈現淨流出81億美元，這是自1998年公佈資料以來的第3次淨流出。（示意圖，彭博）根據中國國家外匯管理局最新統計季度資料，今年第3季外商對中國直接投資再次呈現淨流出81億美元，這是自1998年公佈資料以來的第3次淨流出。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣駐新加坡大使童振源今（11日）稍早在社交平台臉書發文指出，根據中國國家外匯管理局最新統計季度資料，今年第3季外商對中國直接投資再次呈現淨流出81億美元，這是自1998年公佈資料以來的第3次淨流出，而今年前3季外商對中國直接投資的淨流出金額增加到128億美元，創歷史新低紀錄。

童振源表示，從去年第3季至今年第3季外商對中國直接投資總計淨流出71.6億美元，今年前3季外商對中國直接投資的淨流出金額增加到128億美元，特別是今年第2季與第3季外商對中國直接投資的淨流出金額高達229.6億美元，顯示外商大幅減少對中國投資，同時在中國的外商持續將獲利匯出中國。

另一方面，中國對外直接投資增加到今年第2季的歷史新高709.5億美元，甚至比2015-2016年中國企業對外大量併購風潮時還要高。從2015年第3季至2016年第3季中國對外直接投資平均每季金額為600.6億美元，最高為2015年第4季的666.2億美元。今年第3季略為放緩到334億美元，但今年整年的對外投資金額可能與去年相當。

童振源稱，若以年度計算，中國在2001年底加入世界貿易組織前，1998-2001年外商直接投資中國平均每年為412.9億美元；中國加入世界貿易組織後，2002-2015年平均每年為1929.7億美元；2016-2022年再進一步增加到平均每年2215.3億美元。整體來看，從2002-2022年中國吸引的外商直接投資平均每年為1888.2億美元。

2021年外商投資中國創歷史新高的3441億美元後，2022年大幅減少45%到1902億美元，去年整年中國吸引的外商直接投資急遽衰退到只剩下427億美元，是從2000年以來的歷史最低點。今年前3季外商對中國直接投資金額為淨流出128億美元；如果這個趨勢持續，這將是自1998年以來的首次淨流出。

而針對中國對外直接投資金額，童振源表示，在1998-2004年都在70億美元以下，平均每年只有23.9億美元。2005年中國對外直接投資金額突破500億美元，此後便急速增加，2014年突破1000億美元，2005-2015年平均每年為633.9億美元。

2016年中國對外直接投資金額突破2000億美元、達到歷史最高點的2164億美元，2023年為1853億美元，2016-2023年平均每年為1703.2億美元。

童振源稱，今年前3季中國對外直接投資金額已經高達1423億美元，是同期有記錄以來的第3高，並預料今年全年中國對外投資金額將與去年相當。

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