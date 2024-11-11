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LINE Pay每股520元 將現金增資800萬股

2024/11/11 13:58

LINE Pay每股520元 ，辦理現金增資800萬股（業者提供）LINE Pay每股520元 ，辦理現金增資800萬股（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕第三方支付業者LINE Pay（7722）連加網路，即將由興櫃轉上市，為因應上市，將以每股溢價520元，進行現金增資800萬股。根據公開說明書，保留5%、40萬股由供員工認購，另外760萬股，則由承銷商對外公開承銷，預計募集資金41.6億元。

LINE Pay今日將舉行上市前業績發表會，根據已上網的公開說明書，LINE Pay目前前3大股東為韓商LINE Financial（65.84％），台北富邦銀行（19.5％）及聯邦銀行（9.76％），另還有員工持股信託專戶（2.38%）。

LINE Pay2024年前3季營收45.92億元、年增32.3％，前3季稅後純益4.79億元、EPS7.99元。今年前3季獲利表現已直逼2023年全年。

LINE Pay2024主要營業收入來自第三方支付的手續費收入，及金融推廣合作、系統管理服務收入及其他廣告行銷商品收入。用戶數達1250萬，合作商店54萬家。未來將進一步發展跨境交易、商店導客、票券等3大服務。

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