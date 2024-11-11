繳不起房貸！中國去年法拍屋爆增43％ 威脅金融體系

中國去年被沒收法拍的住房增加43%，有38.9萬間住房法拍。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，企業面臨倒閉、裁員，人民也遭遇欠薪和失業，另外在房市也碰上困境，根據外媒報導，由於購房者無力償還房貸，中國的銀行正對越來越多的房產進行法拍，中國的房地產市場崩盤威脅到金融系統。

《紐約時報》報導，根據官方數據，去年被沒收法拍的住房增加43%，有38.9萬間住宅類法拍，法拍屋不斷增加，許多住房第一次拍賣不成功，要拍賣第二次。第一次拍賣時，銀行會試圖以政府規定折扣價（即比目前評估價值低20%）價格出售住房。如果無人出價，銀行會以半價再次嘗試。

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如果住房拍賣價低於房貸應付餘額，借款人要承擔支付差額。但銀行和監管機構擔心這會使社會不穩定，所以一般不太願意要求借款人支付差額。

西方國家很多借款人購買抵押貸款保險，拍賣未能達到需償還銀行的貸款全額時，保險公司需支付銀行差額。但中國只有不到0.5%抵押貸款有這類保險，如果像許多經濟學家預測房價再下跌，使拍賣價跟著下跌，會令銀行蒙受損失。

除了房貸斷供問題，中國各地至少還有700萬間未完工住房。瑞銀分析師最近估計，未完工住房有400萬間涉及購房者貸款額為2.5兆人民幣（約新台幣11.1兆元）。

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