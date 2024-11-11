焦點點》茂矽：Q3獲利走高 股價逆揚

茂矽Q3獲利走高，今股價逆揚（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠茂矽（2342）受惠第3季獲利創近7季高，加上10月營收達近2年高，推升今股價帶量逆勢走高，盤中最高達34.8元、漲幅9.26％，截至午盤仍維持7％漲勢。

茂矽第3季合併營收5.25億元、季增10.46％；毛利率24.01％，營業利益0.35億元，季增達近1.09倍，稅後淨利0.31億元，季增8.34％，每股稅後盈餘0.2元，創近7季獲利新高。

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茂矽前3季累計合併營收13.52億元、年增15.56％；毛利率19.86％，營業利益0.12億元，稅後淨利0.49億元，每股稅後盈餘0.32元，較去年同期轉虧為盈。

茂矽10月合併營收1.79億元，月增2.57％、年增53.66％，創近2年新高；前10月合併營收15.32億元，年增19.02％。

茂矽主力產品包括 MOSFET、IGBT及二極體等功率元件，對第四季雖保守看待，但預期下半年出貨量將高於上半年，下半年業績會優於上半年。

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