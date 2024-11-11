川普當選通膨加劇？投信：Fed長期降息趨勢不變

中國信託投信認為，為避免經濟衰退，聯準會將持續降息，預估2025年底政策利率將降至3.00%至3.25%區間。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國大選結果出爐，川普再度勝選，聯準會7日雖仍宣布降息1碼，市場仍擔憂帶來通膨，投信業者認為長期降息趨勢不變，聯準會將持續降息以避免經濟衰退，預估2025年底政策利率將降至3.00%至3.25%區間，建議投資人可拉長債券存續期間，把握進場時機。

中信投信指出，此次聯準會考量美國經濟持續擴張、就業市場保持強勁，通膨率朝2%推進，但仍略高於目標，因此決議降息1碼，將基準利率降至4.5%至4.75%區間，成為聯準會今年9月啟動降息循環以來的第2次降息，累計降息已達3碼。

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中國信託投信經理人房旼指出，從聯準會釋出的訊號，顯示聯準會貨幣政策立場已從先前的「鴿派」轉向「中性」，根據此一轉變，中國信託投信研究團隊認為，全球經濟成長動能雖放緩，但仍具韌性，預期美國經濟逐季走低，全年成長率估計為2%。失業率將持續上升，預計在2025年底達到頂峰；通膨方面，服務業通膨具僵固性，整體通膨下降趨勢確立但速度緩慢，預期聯準會將持續降息以避免經濟衰退，預估2025年底政策利率將降至3.00%至3.25%區間。

在此狀況下，雖然川普的貿易保護主義和增加基建支出等政策，可能在短期內推升通膨，但長期而言，全球經濟放緩的趨勢，以及川普可能推行的減稅政策，都將對通膨產生抑制效果。

房旼建議短線交易投資人可考慮投資美國公債，以賺取利率下行的資本利得；追求長期穩定收益的投資人，則可考慮投資具有利差優勢的投資級公司債。

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