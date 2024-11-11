再批勞動部高官濫權 李宇翔：把自己當成北分署皇帝

李宇翔也公布謝宜容自去年三月上任以來的作為，包括在公共空間栽種個人植物，運用公家資源，又用電過量導致超過前期使用量；言語霸凌、辱罵、情緒暴衝等。（取自李宇翔臉書）

〔記者董冠怡、李靚慧／綜合報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署人員日前輕生，並傳出疑遭職場霸凌；新北市議員李宇翔表示，近日收到大量與北分署有關的爆料陳情，指出「分署長謝宜容問題很大」，以及爆料今年2月已有同仁受不了向上反映，結果反被事主威脅要法辦，企圖製造「白色恐怖」，看完陳情書內容後，怒批謝「根本把自己當成北分署的皇帝，濫權至極」。



對於外界質分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部9日表示將邀請外聘專家及員工代表共組調查小組，在7至10個工作天內完成調查報告，並對外公開。

李宇翔今天表示，接獲大量陳情內容，皆是控訴謝宜容「種種霸凌同仁情事，如大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等」，今年2月更有同仁受不了向勞動部陳情，「反被分署長威脅要法辦告密者，企圖製造北分署的白色恐怖」。

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李宇翔指出，他透過層層聯繫取得該名同仁的陳情書，攤開發現「謝宜容根本把自己當成北分署的皇帝，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪」，質疑謝不僅沒被調查，「還能自恃自己『有綠色高層背景』可以直升機高升」，指導同仁要有政治敏感度、政治正確。

李宇翔也公布謝宜容自去年3月上任以來的作為，包括在公共空間栽種個人植物，運用公家資源，又用電過量導致超過前期使用量；言語霸凌、辱罵、情緒暴衝；宣導禮品濫發及花費高；因個人私交、喜好，運用同一名講師上各式課程，還成為多元方案顧問等。

李宇翔提到，此人種種行徑除了顯示能力不足，「更是敗壞民進黨名聲的不入流劣質官員」，反問這種人「到底誰還在保她？」如今還傳出高層要她週一開始休假靜待調查；他認為，「不適任官員早該立刻拔官送法辦！」強調自己身為民意代表，一樣會監督同黨官員，任何人都無法阻止他為逝去的生命發聲。



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