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焦點股》矽瑪：第3季虧損收斂 強攻漲停

2024/11/11 12:36

矽瑪（3511）受惠於穿戴式裝置客戶啟動拉貨，10月營收較去年同期成長26.8%。（圖取自矽瑪官網）矽瑪（3511）受惠於穿戴式裝置客戶啟動拉貨，10月營收較去年同期成長26.8%。（圖取自矽瑪官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠矽瑪（3511）受惠於穿戴式裝置客戶啟動拉貨，10月營收較去年同期成長26.8%，加上第3季每股虧損0.07元，較上半年每股虧損1.05元大幅收斂，市場預期下半年有望轉盈，激勵買盤今日進場力挺，截至中午12時9分暫報漲停價34.1元，成交量1885張。

矽瑪近年持續搶攻車用、醫療與工業等高附加價值產品商機，透過母集團之間整合優勢，開發3C擴充基座（DuckingStation）及警（軍）用車燈等相關業務，同時鎖定相關重要零組件自動化生產方式，降低整體生產成本，提高營運利潤。

矽瑪指出，近幾年擾亂全球的COVID-19疫情已得到有效控制，不再干擾全球經濟活動，全球經濟景氣回溫，產業發展及需求逐漸回復疫情前正常水準，預期將為公司帶來正面效益，整體訂單銷售量可望逐漸回穩，預估2024全年度合併銷售數量與金額應與2023年約略持平。

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