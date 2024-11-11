財劃法初審議事錄是否確認 藍綠爆衝突互喊打人

立法院財政委員會審查中央政府總預算案，財委會民進黨召委賴惠員（圖中）要宣佈休息，國民黨立委向前搶麥克風。（記者王藝菘攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會上週三開會3分鐘將「財劃法」修正草案送出委員會，民進黨立委吳秉叡今提案上週審查無效，不應確認議事錄；藍綠立委就今日會議應審查預算或確認議事錄數度爆發衝突，綠委指國民黨立委賴士葆「打官員」，藍委則指控民進黨立委蔡易餘「打助理」，會議數度中斷，民進黨召委、會議主席賴惠員於11點50分左右宣布休息。

立院財委會今邀請主計總處及審計部進行業務報告，並審查調整軍公教人員待遇準備、災害準備金、第二預備金等，今日僅詢答，由民進黨召委賴惠員擔任會議主席。

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吳秉叡提案，上週三「財劃法」審查，明顯違反立法院職權行使法，嚴重違反議事規則，議事錄不應給予確認。國民黨立委王鴻薇等人則高喊「民進黨不審救命錢」，遭民進黨立委李坤城等人反嗆「是國民黨在擋總預算，2個月前就可以審了」，藍綠又爆口角。

國民黨立委一開始主張開會審查預算，待朝野立委就議事錄問題發言後，國民黨立委又要求表決臨時提案以確認議事錄，藍綠立委口角不斷，且爆發肢體衝突，國民黨立委一度衝上主席台，李彥秀、陳玉珍一度拉扯賴惠員，會議數度中斷，眼看列席官員在藍委阻擋下無法上台報告，賴惠員於11點50分左右宣布休息，但藍委擔憂遭突襲，仍留守會議室。

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