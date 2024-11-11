川普若對中關稅提高到60％ 中研院專家：若為競爭產業將有利台灣

中研院院長廖俊智認為，台灣強化自身各方面能力，才是台灣安全最重要的保障。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕外界關注美國準總統川普若兌現對中商品課徵關稅提高到60%的政見，對台灣可能帶來的影響，中研院經濟所代理副所長楊淑珺今（11日）表示，若美對中關稅再提高到60%，台灣應可從中得利，但實際仍要視提高關稅的商品品項和台灣產業是互補或競爭而定。

川普壓倒性勝出美國大選，將於明年1月入主白宮，民進黨立委林宜瑾援引日本學者小笠原欣幸近期稱川普當選後可能會成為台灣惡夢的危險徵兆，並且總體局勢恐怕會有利於中國等說法，但小笠原也指出若美中貿易戰加劇，也可能會成為台灣的機會，要求中研院應說明川普當選對台影響。

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本身是總體經濟專家的楊淑珺回應表示，若川普提高中國商品關稅到60%，台灣應有機會從中得利，但若要更進一步分析，必須看相關商品和台灣的產業是互補或者是彼此競爭，若是和台灣互補的產業商品，就會對台灣帶來衝擊，但若是競爭，台灣產業可能就會因轉單得利。

國民黨立委葛如鈞則指中研院今年7月18日發表的美國肖像最新一波調查，竟已先行調查國人對川普可能當選後的各種意見，但該研究卻未納入民主黨美國總統候選人賀錦麗若當選的意見，質疑該研究不中立，院長廖俊智表示，中研院向來尊重學術自由，至於川普勝選對台影響，廖俊智表示台灣應該要強化自身各方面能力，才會是台灣安全最重要保障。

但經查美國肖像計畫7月18日所發布的資料顯示，該波調查是在今年5月執行，當時民主黨總統候選人仍為現任總統拜登，另該調查發表舉行發布會時，當時與會的美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究負責人麥可．納克（Michael Knaak），也一度驚訝中研院為何5月就將川普若勝選題目納入國人看待美國關係問卷，該計畫主持人、中研院歐美所研究員吳建輝回應表示，是因依民調、看好川普勝選所致。

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