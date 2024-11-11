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美學生狂搜海外留學機會 ! 調查：川普勝選當天大增5倍

2024/11/11 15:15

川普重返白宮，美國學生狂搜海外留學機會，當日跳增逾五倍。（彭博）川普重返白宮，美國學生狂搜海外留學機會，當日跳增逾五倍。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普將重返白宮，在勝選當日，美國學生搜尋海外學士和碩士課程居然跳增逾5倍。根據資訊供應商數據顯示，美國學生對這4個國家的學校最感興趣。

據報導，在美國大選結果確認當日，搜尋海外學士和碩士課程由平均2000次增加至近1萬1000次，其中以對英國、加拿大、德國和愛爾蘭的興趣最高。

高等教育資訊供應商Studyportals執行長凡瑞斯特說，學生「興趣以這麼快的速度轉向，堪稱前所未見，即使川普第一任內也有類似趨勢，但規模沒有這次大」。

多倫多大學表示，現在要找到入學申請的趨勢變化，還為時過早，但在2016年川普當選後不久，在網上搜尋該校的人數翻漲12倍，當時就招攬到一些美國頂尖學者。

報導指出，近年美國學生對於在美國就讀大學的意願日益減低，反倒是到海外留學的意願大增。調查顯示，學生對美國高等教育的信心2015年來已逐漸下滑，以共和黨選民的信心下滑最多。

川普和其他共和黨資深黨人持續針對學費高昂、學校管制言論自由，以及反猶太主義和反穆斯林抗議活動等問題，攻擊美國菁英大學。

根據國家教育統計中心的數據， 2022學年州外公立學校的學費，以及所需費用平均每年花費2萬8297美元，多年來學費一直在上漲。

《美國新聞與世界報道》發現，在年度排名的436 所大學中，經過通貨膨脹調整後，二十年來州外公立大學的學費上漲了約32%。州內公立大學則增加了45%，而私立大學的學費可能是這個價格的2倍以上

《商業內幕》近日指出，因為美國大學學費飆升，導致越來越多的美國學生出國留學，最受歡迎的目的地是歐洲。

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