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焦點股》國統：雙重利空 股價重挫

2024/11/11 11:20

外資賣超加上10月營收不如預期，國統股價重挫。（法說資料照）外資賣超加上10月營收不如預期，國統股價重挫。（法說資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕水資源概念股國統（8936）近來受到外資賣超，再加上10月營收不如預期，今日股價開低走低，盤中最低一度來到54.3元，跌幅超過9%，截至10:30分為止，目前股價下跌4.9元、暫報55.3元，跌幅近8%，成交量超過6300張。

國統是國內少數具備管材生產、水資源工程、維運等能力的廠商。由於今年上半年連續取得政府合約，法人推估國統在手合約超過百億元，股價一度狂飆，最高逼近百元，而國統6月營收來到6.2億元今年最高點後，10月營收為3.56億元，不過，累計今年1-10月營收達41.67億元、年成長三成。

觀察外資動向，10月外資共賣超國統2132張、11月目前為止也賣超1350張。法人分析，受到外資賣超，再加上10月營收公告不如預期的情況下，國統股價持續下滑，而根據國統法說會資料顯示，今年光是政府機構得標總金額已超過158億元，未來國家氣候變遷調適行動計畫預計投入總經費達4116億元，其中水資源供需平衡與效能就達2000億元，再加上海水淡化廠、珍珠串計畫（北水南調、中水北送南送、南水北送）、再生水等利基，股價逢低仍可布局。

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