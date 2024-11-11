台積電今起停供中國AI相關晶片，股價受挫（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出從今（11）日起，暫停對中國客戶供應AI相關晶片，儘管美方或台積電主動、限制製程或面積說法不一，仍衝擊台積電今以1080元開出，最低觸及1070元，下跌20元、跌幅逾1.8%，市值為27.75兆元，失守28兆元關卡。

半導體供應鏈認為，AI相關晶片投產先進製程，台積電先進製程需求熱，產能滿載並持續擴產中，即使少了部分中國客戶投產，對台積電營運影響非常有限。

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也有業界人士指出，川普當選美國總統，對中國半導體技術管制再度投下新變數，台積電暫停向中國客戶供應AI相關晶片，與美國商務部無關，而是台積電內部基於風險考量，自訂規範，且並非以7奈米以下的製程為限，而是對晶片尺寸在300毫米（mm）以上的AI產品採取稽查，要取得商務部核准。

外媒報導跟業界所言有出入。外媒日前報導，美國商務部致函台積電，停止對中國客戶生產7奈米以下製程晶片，這些晶片用於 AI加速器和繪圖處理器（GPU）。台積電收到美方的信函後，已通知客戶周一起暫停出貨。

台積電對於外媒報導與業界傳言，一貫回應「作為守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規」。

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