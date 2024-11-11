禾榮攜手北榮，展開硼中子捕獲首例臨床試驗治療（北榮提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕上週申請登錄興櫃的漢民集團旗下禾榮科技（7799），昨日正式與臺北榮民總醫院合作展開加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）首例臨床試驗治療。試驗於禾榮硼中子捕獲治療中心進行，本次試驗為復發性腦膜瘤，禾榮科技於今年10月初取得藥品臨床試驗（IND）及倫理審查委員會（IRB）核准並開始招募受試者，昨日成功完成首例受試者的照射，為新世代放射治療技術發展建立重要里程碑，同時為癌症患者帶來嶄新的治療希望。

禾榮表示，根據衛福部國民健康署最新癌症年報顯示，腦膜瘤（Meningioma）是僅次於膠質母細胞瘤第二常見的原發性顱內腫瘤，目前多數治療效果不佳，且復發性高，病人存活期平均只有約14到16個月。

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硼中子捕獲治療（BNCT）為一種結合中子輻射與含硼藥物療法的標靶性放射治療，可精準鎖定腫瘤細胞，達到細胞級的精準醫療。禾榮科技與國內委託開發暨製造服務（CDMO）藥廠合作發展的含硼藥物BPA（B10 L-BPA），能選擇性的進入腫瘤細胞，再經由中子照射後，中子與硼-10反應釋放出高能量的α粒子和鋰核，由於α粒子和鋰核反應範圍極短，僅作用於腫瘤細胞內，對於周邊未攝取含硼藥物的正常組織傷害極低。因此硼中子捕獲治療具有高腫瘤選擇性和低副作用，特別適用於復發型癌症及難治性癌症。

禾榮科技自2017年成立，自主開發AB-BNCT癌症治療系統，並與台灣相關的產業連結完成設備製造，今年6月取得中子放射照射系統之醫療器材許可證，為推動台灣癌症治療技術邁出重要的一步。未來計畫擴展更多適應症，以提升癌症患者的生活品質和生存機會。

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