國產前3季EPS3.09元 低碳混凝土取得認證 墊高優勢

國產上週7款從3000到6000磅常規低碳混凝土與綠混凝土等產品，獲得內政部委託台灣建築中心核發的低碳循環建材認定證書。（圖:國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）公告第3季財報，稅後淨利8.6億元，較去年同期成長約15%，每股稅後盈餘（EPS）0.73元，毛利率24.5%；累計前3季稅後淨利為36.42億元，EPS為3.09元，年增超過5成，創下史上同期新高。國產今股價在平盤上下游走，波動不大，截至10點，成交量不到500張。

雖受到2個颱風影響混凝土出貨，但國產10月營收仍達17.89億元，較9月的17.55億元，月增1.94%。其中與混凝土相關的本業，10月份國內銷售金額也維持15億餘元高檔，開始進入營收「月月增」的年度旺季。

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國產指出，公司推出領先全台的全系列低碳高端混凝土產品，上週更有7款從3000到6000磅常規低碳混凝土與綠混凝土等產品，率先同業獲得內政部委託台灣建築中心核發的低碳循環建材認定證書，搶攻與國際低碳接軌的全台科技建廠與指標建案商機，持續墊高營運優勢。

放眼未來的營運發展，由於即將到來的碳稅徵收與綠色通膨，國產表示，將積極開發低碳混凝土產品，總計已經有研發的16款低碳混凝土產品通過ISO 14067國際碳足跡查證，最高減碳幅度可達50%，大幅優於市場同級產品。

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