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焦點股》聚鼎：火警、10月營收衰退 開盤重挫

2024/11/11 10:11

火警加上10月營收衰退，聚鼎開盤下跌。（擷取自官網）火警加上10月營收衰退，聚鼎開盤下跌。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到昨日火警再加上10月營收衰退影響，被動元件廠聚鼎（6224）今日開盤後股價一度大跌7.7%，截至9:42分為止，跌幅稍微收斂，股價下跌4.2元、暫報64.3元，跌幅逾6%，成交量逾600張，已經超過上週五單日成交量。

聚鼎昨日清晨實驗室發生火警，經緊急通報消防單位並撤離人員，火勢迅速獲得控制及撲滅，無人員傷亡，聚鼎也聲明，火災案對公司財務與業務並無重大影響。

不過，實驗室火警加上10月營收不如預期，仍使得聚鼎股價開低，一度來到64.2元，聚鼎10月營收2.7億元、月減達18.54%。聚鼎9月營收大幅躍進，股價10月中一度大漲來到82.5元，但隨後又來到70元左右盤整，由於10月營收並無續強姿態，今日股價則跌破65元。

聚鼎9月營收大增以PPTC（熱敏電阻）產品為主，由於聚鼎也進軍半導體領域的散熱產品，法人認為，未來將受惠高速運算需求，進一步帶動營收成長，投資人可等股價止穩再進場布局。

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