財劃法爭議再起！綠委提案審查無效 藍委要求確認議事錄

立院財委會上週三開會3分鐘將「財劃法」修正草案送出委員會，民進黨立委吳秉叡今提案，上週三審查嚴重違反議事規則，不應確認議事錄。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會上週三開會3分鐘就將「財劃法」修正草案送出委員會，民進黨立委吳秉叡今在財委會提案，上週三會議嚴重違反立法院職權行使法及議事規則，上週審查無效，不應確認議事錄。國民黨立委王鴻薇等人則高喊「民進黨不審救命錢」，遭民進黨立委李坤城等人反嗆「是國民黨在擋總預算，2個月前就可以審了」，藍綠又爆口角。

立院財委會今邀請主計總處及審計部進行業務報告，並審查調整軍公教人員待遇準備、災害準備金、第二預備金等，今日僅詢答，由民進黨召委賴惠員擔任會議主席。

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不過，吳秉叡會議一開始就提案，他表示，上週三審查「財劃法」是無效的，議事錄不應給予確認。他說明，根據立法院職權行使法第9條第2項、立法院各委員會組織法第21條規定，主席須將議案朗讀，依次或逐條提出討論，上週三會議主席只就其中4條條文逐條宣讀，基於個案及修正案都沒有逐條提出討論，明顯違反立法院職權行使法，嚴重違反議事規則。

吳秉叡指出，依立法院議事規則，逐條討論發言不以一次為限，當天會議不是這樣，當天宣告進行逐條討論後，沒有讓委員討論，也沒有停止討論的動議，就進行條文處理，明顯違反議事規定。此外，議案若要點名表決，要經出席委員提議，不可不經討論就由主席逕付表決，針對覆議案處理，當天主席沒有點名表決，出席委員14人僅唱名反對者6人，不到半數，嚴重違反議事規則。

國民黨財委會召委、上週擔任會議主席的陳玉珍則說，上週審查「財劃法」是週一、三、四一次會，週一已經討論過了，有50多位民進黨委員上台發言，不是沒有討論。國民黨立委一開始主張開會，後要求表決臨時提案以確認議事錄，藍綠立委口角不斷。

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