川普2.0有助馬斯克公司拿聯邦資金 ? 《巴隆周刊》 : SpaceX最有機會

SpaceX已從美聯邦政府獲得了數十億美元的資金，用於提供一些重要的服務。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普勝選，市場認為將有助馬斯克旗下公司的未來發展。《巴隆周刊》指出，檢視馬斯克所掌控的眾多公司中，只有SpaceX與聯邦政府的關係最密切，是以合約形式獲取政府資金，而不是贈款。

據報導，川普勝選後至上週五，特斯拉股價大幅上漲29%，馬斯克上週的淨資產增加了近600億美元（約新台幣1.9兆元）、已達約3300億美元（約新台幣10.6兆元）。

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馬斯克目前持有特斯拉逾7億股、40%的SpaceX，另外還有X（前Twitter）、人工智慧公司xAI、隧道建設公司The Boring Company，和醫療植入物製造商Neuralink。

投資人顯然相信，川普連任總統將使得特斯拉在某種程度上受益，無論是減少對自動駕駛汽車的監管，還是減少對其他電動車製造商的支持。

但特斯拉並沒有從聯邦政府獲得物質補助，也沒有與之開展太多業務。聯邦政府為特斯拉提供的福利是其他汽車製造商可享受的政策形式出現，例如電動車購置稅抵免。

特斯拉透過向零排放汽車生產量不足的汽車製造商出售零排放汽車（ZEV）來賺取大量資金，而這些信用額大部分來自美國各州。

美國銀行證券分析師約翰墨菲表示，川普可能會尋求終止加州監管排放的能力，就像川普在第一個任期內所做的那樣，這將損害包括特斯拉在內的電動車生產商。

彭博指出，與聯邦政府關係最密切，其實是SpaceX。自2008年以來，聯邦政府已向SpaceX支付了約 200億美元（約新台幣6467億元）。此外，SpaceX獨家獲得了29億美元（約新台幣937億元）的NASA合約，將建造月球登陸船。

SpaceX率先推出了可重複使用火箭，並將載人運輸能力帶回美國，因此擊敗了波音。

目前SpaceX並未公開交易，期估值約2100億美元（約新台幣6.79兆元），堪可比擬通用電氣航空航太公司，為西方世界第一或第二最有價值的航空航天和國防公司。

《巴隆周刊》指出，市場投資人認為，川普當選總統也意味著，SpaceX將會獲得更多業務。

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