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小摩：3政策做出改變 川普新任期前2年將「相當具影響力」

2024/11/11 10:15

小摩認為，美國政府交接政策轉變下，川普新任期的前2年可能會「相當具影響力」。（美聯社資料照）小摩認為，美國政府交接政策轉變下，川普新任期的前2年可能會「相當具影響力」。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通私人銀行（J.P. Morgan Private Bank）董事總經理葛拉澤（Stefan Gratzer）表示，如果在稅收、放鬆監管和加密貨幣方面做出政策改變，美國總統當選人川普第2個任期的前2年可能會「相當具影響力」。

《彭博》報導，葛拉澤週日（10日）在科威特舉行的會議上表示，川普政策中一個真正與眾不同的地方是加密貨幣，所以現在可以讓市場看看這會如何發酵。這可能是全新的情況，沒有人知道這代表什麼，目前有很多關於放鬆管制的討論，這顯然對銀行有利，但實際情況仍有待觀察。

人們一直樂觀地認為，川普圍繞減稅、放鬆管制和促進成長的承諾，將為已經蓬勃發展的經濟帶來新一輪利多，就像聯準會（Fed）傾向寬鬆貨幣政策一樣。許多人預期川普包括一系列減稅在內的政策承諾，將推動經濟成長，為貸款機構帶來新業務。

葛拉澤表示，川普的減稅計劃是關鍵，如果現在購買1家公司的股票，相當於購買他們未來的收益減去稅收，如果稅收較低，未來的股價就會比較高，這就是近期所觀察到情況。

葛拉澤提到，顯然現在眾議院和參議院都站在川普那邊因此未來2年可能會看到這樣的趨勢，不過葛拉澤也補充，等到2026年期中選舉之後，要達成這些事情可能就不那麼容易了。美國共和黨在上週的選舉中重新獲得參議院的控制權，並有望保住眾議院多數席次。

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