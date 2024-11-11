台股收盤》高價、航運、營建股穩盤 收跌24點力守23500點

高價股、航運、營建穩盤，收跌24點力守23500點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕道瓊等主要美股上週五續創新高，不過，以科技為主的費半指數，在等輝達七巨頭拉回下，指數下跌0.81%，台股週一在晶圓雙雄開盤下跌，指數開盤跌76.14點，隨著台積電一度跌20元，大盤指數跌逾200點，下探23306點，所幸在聯發科、世芯-KY、緯穎等高價股，及航運、營建等傳產股逆揚，尤其在台積電接近尾盤股價一度拉到平盤，指數黑翻紅，可惜終場在台積電跌5元，指數跌24.25點，收23529.64點，成交量3555億元。

前10大成交額漲跌互見，台積電小跌5元，收1085元，成交額371.59億元，排名第1；鴻準跌0.8元，收96.5元，成交額93.95億元，排名第2；鴻海漲2元，收220元，成交額89.89億元，排名第3；晟銘電漲11.5元，收169元，成交額89.84億元，排名第4；世芯-KY漲15元，收2435元元，成交額81.09億元，排名第5。

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廣達跌3元，收325元，成交額76.52億元，排名第6；緯創跌1.5元，收122元，成交額74.86億元，排名第7；聯鈞漲0.5元，收252元，成交額68.43億元，排名第8；緯穎漲25元，收2085元，成交額60.18億元，排名第9；京元電子跌6元，收133.5元，成交額59.11億元，排名第10。

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