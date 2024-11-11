美前財長梅努欽：不尋求加入川普新政府 但願意提供建議

美國前財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）近日接受外媒訪問時表示，他不會尋求加入川普（Donald Trump）的新政府，但願意就各種財務和政策問題向川普新政府提供建議。

《路透》報導，梅努欽在受訪時強調，美國財政部必須專注於加強美國貿易政策，當中包括要求中國政府遵守與川普政府在2020年1月達成的第一階段貿易協議中所做出的購買美國商品的承諾，以重新平衡2國貿易的協議。

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梅努欽還透露，在川普第1任期內擔任美國財政部長是他一生難忘的經歷，並表示願意在外部提供建議。

對於下一屆美國財政部長熱門人選的看法，梅努欽表示，相信川普會有很多很棒的選擇，但拒絕透露其最喜歡的人選。

報導指出，對沖基金業界的知名人士貝森特（Scott Bessent） 和保爾森（John Paulson） 正被考慮擔任美國財政部長一職，其中貝森特已就該職位與川普會面。

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