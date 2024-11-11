Fed官員：川普關稅恐招來報復 加劇通膨

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）週日（10日）表示，美國總統當選人川普（Donald Trump）的關稅提案若是引發全球貿易夥伴反擊，可能會加劇長期通膨。

卡西卡里接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國（Face the Nation）」訪問時表示，一次性關稅「不應該對通膨產生長期影響」，但現在面臨的挑戰在於，如果國家之間出現「以牙還牙」的情況，1個國家徵收關稅，然後另1國做出反應，且這種情況升級，這將變得令人擔憂，前景不確定性更高。

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川普在第1個任期內，對中國商品徵收了一系列進口稅，引發了美國與中國的貿易戰，北京隨後也對美祭出關稅報復。而川普即將贏來的第2任期，主要經濟政策之一是對所有國家的進口產品全面徵收關稅，其中特別針對中國加徵60％的關稅。

經濟學家、華爾街分析師和產業人士一再對這種強硬貿易方式對通膨的影響表示擔憂，特別是考慮到通膨剛從疫情時期的高峰開始降溫。卡西卡里指出，美國在降低通膨方面取得了很大的進展，雖然現在還無法宣佈戰勝通膨，仍有工作要完成，但現在正走在一條良好的道路上。

聯準會（Fed）上週四（7日）通過了連續第2次降息，在通膨逼近央行的2％目標之際，繼續放鬆貨幣政策。卡西卡里預估，12月將再度降息，不過確切情況仍要取決於數據。

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