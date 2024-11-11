押注比特幣突破9萬美元資金逾896億元！刷新史高（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大獲全勝，比特幣狂飆觸及近8萬1000美元的歷史新高，在投資人押注比特幣將持續飆漲，在流行的Deribit衍生性商品交易所（少數提供期貨交易的加密原生平台之一），比特幣價格超過9萬美元的未平倉部位，升至超過28億美元（約新台幣896億元）。

截至台北時間8點28分，報8萬0736美元，漲逾5%。

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CNBC報導，期貨溢價飆升，這是一個明顯的跡象，表明投資者相信，在美國大選見證了親加密貨幣激增的背景下，全球最大加密貨幣的創紀錄運行將進一步上漲。

芝商所衍生性商品交易所提供比特幣期貨合約，是美國機構押注比特幣未來價格的一種流行方式。

K33 Research 研究主管 Vetle Lunde表示，期權市場嚴重偏向持續看漲勢頭，上週五CME的以太坊溢價與比特幣的平均比例分別為14.5%和14%。 Velde 表示，在選舉之前，這些溢價為 7%，並且過去半年的大部分時間都徘徊在略低於10%的水平。

他進一步指出，最近的飆升是一個有意義的偏離，強調了最近的看漲流動，除了槓桿率的成長之外，我們還看到了離岸衍生性商品殖利率成長的第一個有意義的例子，這表明這一舉措是由堅定的風險承擔者為進一步上漲做好準備所主導的。

比特幣上漲的早期階段恰逢永續外匯交換合約的未平倉合約大幅增長，永續外匯交易合約允許買家在沒有設定到期日的情況下推測他們認為價格的走向。

但 Velde表示，週末加密貨幣市場的流動性通常比工作日較差，因為CME期貨和 ETF 都不開放交易，因此一旦這些市場再次開放，走勢往往會反應過度，並大幅回撤。

當選總統川普在競選過程中承諾將美國變成「地球的加密之都」，他對加密貨幣社群做出的多項承諾，包括啟動國家加密貨幣儲備，其中包括美國政府透過資產扣押累積的超過 160 億美元的比特幣以及大幅削減利率。貨幣政策的寬鬆通常與加密貨幣價格的飆升相吻合，因為這使得借錢變得更便宜。

目前所有現貨比特幣 ETF 的總市值已超過800億美元，光是過去3個交易日，現貨基金的總市值就總計增加了23 億美元。

Coinbase 股價上週上漲 48%，這是自 2023 年1月以來最強勁的表現。

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