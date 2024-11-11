美股續攀高峰命運 掌握在「這些人」手中

美股續攀高峰命運，掌握在債券交易員手中（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普大獲全勝，道瓊、標普500與納指再刷新紀錄，市場關注，隨著川普即將上任，美股未來幾個月是否會在續漲，外媒表示，美股反彈命運掌握在債券交易員手中，而專家指出，債券市場的利率將繼續上升，並達到股市不喜歡的水準。

外媒報導，Penn Mutual Asset Management 總裁兼投資長Mark Heppenstall，10年公債殖利率重回5%的可能性再次浮現在擡面上，隨著風險正在增加，這可能會將10年期公債殖利率推高至 5% 以上。

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他指出，本週，美國將迎來下1個重大的通膨更新，即週三公佈的 10月消費者物價指數，該報告有可能影響人們對聯準會在12月是再次降息，還是不採取任何行動的預期。但考慮到人們繼續關注川普的勝利是否會加劇未來的物價壓力，這些數據的總體影響可能是短暫的。

Heppenstall 表示，鑒於預期共和黨人可能不會採取太多措施來控制目前約1.83兆美元的財政赤字，債券市場可能會反彈，如果減稅政策和其他財政刺激措施發揮作用，聯準會必須比市場預期的要早得多地停止降息，上週債券市場發生的事情反映了這一點。

而擁有 1.57兆美元的客戶資產、Raymond James投資長Larry Adam 表示，買家仍然願意購買美國政府債券，美國國債拍賣的投標覆蓋率仍然保持健康。Adam不認為美國國債市場正處於「危機」的風口浪尖。

Adam補充說，歷史表明，股市在選舉後的12個月內平均上漲約9%，而政治競選的結果，和實施的政策的影響對經濟和市場的影響只有「邊際」影響。他告誡投資者不要根據白宮的主人或國會的組成來做出投資決策，因為從長遠來看，股市往往會根據經濟實力、盈利方向、估值和貨幣政策等基本面持續走高。

現在的問題是投資者應該何去何從，管理著超過180億美元資產的Siebert 駐紐約的投資長馬克·馬利克 （Mark Malek）表示，投資者有時間利用更高的短期殖利率，這應該會為希望進入美國國庫券和現金類工具的人提供機會。

馬利克在電話中說，公司稅將進一步下降，我們只能假設在大多數情況下，任何稅收都不會上升而是下降。在高層次上，這對經濟和股票都有利，通膨是我們不想危言聳聽的事情，我們將不得不等待，看看它會如何發展。

然而，如果有人等待聯準會在兩個月內降息4碼，他們會感到失望。你可以假設降息的路徑將比人們預期的要淺。

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