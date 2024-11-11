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韓國浦項煉鐵廠10日晨爆炸引發火災 民眾嚇崩以為開戰

2024/11/11 06:59

南韓「浦項鋼鐵」（POSCO）位於浦項市的煉鐵廠，今天（10日）發生爆炸，並引發火災。（圖取自X）南韓「浦項鋼鐵」（POSCO）位於浦項市的煉鐵廠，今天（10日）發生爆炸，並引發火災。（圖取自X）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓鋼企「浦項鋼鐵」（POSCO）位於浦項市的煉鐵廠，10日凌晨4點20分左右發生爆炸，並引發火災，還傳出3次劇烈的爆炸聲響，導致房屋出現晃動，當地民眾以為發生戰爭，經過5個多小時終於撲滅火勢，這起事故造成1人燒燙傷被送醫救治。

綜合《韓聯社》等外媒報導，根據南韓慶尚北道消防北部10日消息，當天淩晨4點20分許，浦項鋼鐵位於浦項市南區制鐵洞的浦項制鐵所FINEX第三工廠發生爆炸，並引發火災，造成1名工人受傷。

消防部門第一時間趕赴事故現場，出動43輛消防車和120多名消防員前往滅火。早上6點37分，消防部門宣佈初步控制火勢，並於9 點20 分左右完全撲滅火勢，由於處理及時，火災沒有造成更嚴重的損失。

附近居民表示，火災發生時，聽到3次巨大爆炸聲，房屋還出現晃動，甚至連距離POSCO煉鐵廠5公里遠的興海邑草谷里，都能聽得非常清楚。

1位受訪民眾則說，感覺好像發生地震一樣，玻璃窗整個晃動，濃煙湧向住宅區，烏雲密布，還以為開戰了。

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