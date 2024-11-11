晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國不給活路 中國晶片公司5年倒2.2萬家

2024/11/11 07:00

美國從2019年開始對中國半導體業實施制裁，造成中國許多晶片公司倒閉。（路透資料照）美國從2019年開始對中國半導體業實施制裁，造成中國許多晶片公司倒閉。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國從2019年開始對中國半導體業實施制裁，由於許多中小型晶片公司缺乏關鍵核心技術，加上缺乏政府經費奧援，截至2023年年底，中國已有超過2.2萬家晶片公司倒閉。此外，今年前7個月，中國晶片進出口貿易逆差達1220億美元（台幣3.9兆元），顯示中國在高階晶片上仍受制於人，高度依賴進口。

根據中國《鈦媒體》報導，2023年中國吊銷和註銷登記的晶片相關企業高達1.09萬家，創歷史新高，較2022年全年的5476家暴增約90%，過去5年有超過2.2萬家晶片公司倒閉。

中國有大量晶片公司倒閉，主要因為許多中小型晶片公司缺乏關鍵核心技術，難以跨過技術壁壘，被迫退出市場。北京清華大學教授魏少軍統計，2023年中國3243家晶片設計公司中，年收入不到1000萬人民幣（台幣4474萬元）的公司就達1910家，佔總數約55%。

另一個問題是缺乏投資，尤其是小型晶片公司更是如此。美國限制投資中國半導體產業，歐洲投資人也不願在美國制裁下，投資中國的晶片公司。長江存儲（YMTC）等大型公司已斥資數十億美元，尋找替代供應商與採購第三方設備，華為則打造祕密的代工廠網絡，以維持業務，小型晶片公司若無政府資金奧援，當然沒有足夠的資源跟上。

此外，根據中國海關總署的數據，今年前7個月，中國進口晶片數量達3081億顆，總值約2120億美元（台幣6.8兆元），分別較2023年同期成長14.5%、11.5%，顯示美國在對中國實施高頻寬記憶體（HBM）晶片實施出口限制前，中國企業積極儲存這類高階晶片。

與此同時，今年前7個月，中國出口的晶片數量達1666億顆，主要為汽車、家電和各類消費電子所用的傳統晶片，總值為900億美元（約台幣2.9兆元），分別較2023年同期增加10.3%、22.5%。

今年前7個月，中國晶片進出口貿易逆差達1220億美元（台幣3.9兆元）。而《電子時報》最新研究顯示，今年全年中國晶片進出口貿易逆差上看2383.5億美元（約台幣7.7兆元），將較2023年增加3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財