輝達投資台灣要求100億度綠電？ 許美華諷：造謠的先做點功課

近日傳出美國跨國科技公司輝達（NVIDIA）對台灣提出綠電100億度的採購需求，作為在台投資落地的條件，輝達已發聲明駁斥假消息。（歐新社）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出美國科技公司輝達（NVIDIA）提出綠電100億度的採購需求，作為在台灣投資落地的條件，引發討論。對此，科技專家許美華表示，「說做晶片設計的輝達，在台灣需要100億度綠電？這個偉大的數字，到底是哪個天兵算出來的？我真的很想知道……」

許美華近日在臉書發文提到，最近有輝達的朋友跟她抱怨輝達又被謠言攻擊，「事情起因是，某能源業者放消息說，輝達需要100億度綠電。前幾天，這件事又被民眾黨立委張啟楷拿來質詢，說『輝達投資台灣開出100億度綠電條件』。因為傳言愈來愈離譜，輝達台灣團隊傻眼，內部討論來討論去，最後決定發了一個超短的聲明，只有一句話，『輝達目前並無在台採購100億度綠電的計畫』。」

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她表示，「NV朋友說，事實上，輝達從來沒有對經濟部說需要100億度綠電，更精確的說，輝達從來沒提出過需要電的任何需求！整件事，是連一根鵝毛都沒有，被炒作成一整個鵝城！NV朋友吐苦水才講幾分鐘，我就立刻笑出來！造謠的，完全不懂半導體，沒搞清楚產業結構吧！我猜，放消息的能源業者，以為AI GPU這些就耗電，所以輝達就需要很多電，金魚腦嗎？」

她指出，「輝達是IC設計公司，設計階段本身，其實是不需要太多電的，就算是未來的研發中心，也不是吃電大戶。倒是接單幫輝達生產製造晶片的台積電，需要很多電；還有，後續真正需要大量電力的，是跟輝達買了巨量GPU伺服器模組的大客戶，例如Google等幾家超大的雲端運算資料中心。」

許美華直言，「要造謠的，能不能先做點功課啊？說做晶片設計的輝達，在台灣需要100億度綠電？這個偉大的數字，到底是哪個天兵算出來的，我真的很想知道……」

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