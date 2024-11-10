外企Q3從中國加劇撤資 川普上台情況恐惡化

中國官方數據顯示，第3季國際收支表中的直接投資負債減少81億美元。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，外國企業上季從中國撤離更多資金，這顯示儘管北京推出一連串穩增長的刺激措施，一些投資人仍對中國經濟前景感到悲觀。

中國外匯管理局8日公佈，第3季國際收支表中的直接投資負債減少81億美元（2615億台幣），這項衡量外企在中國直接投資的指標，在今年前9月下滑近130億美元（4192億台幣）。

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外企在中國的投資於2021年創紀錄高點後，連續3年下降，究其原因在於地緣政治緊張、對全球第2大經濟體的悲觀，以及汽車等產業中國對手的競爭加劇，如果今年剩下時間持續呈現下滑趨勢，將是至少自1990年有可比較的數據以來，首次出現年度外國直接投資（FDI）淨流出。

報導說，今年撤離部份中國業務的企業包括日產、福斯等車企，以及柯尼卡美能達等公司。日本製鐵7月宣佈，將退出中國的合資企業，IBM則關閉中國的硬體研究團隊，此決定衝擊約1000名員工。

美國總統當選人川普上台後，美中之間關係惡化、貿易戰加劇的可能性，恐進一步影響外企投資。上海美國商會主席安高博（Allan Gabor）說，地緣政治緊張是該組織會員最憂心的問題，「這使得規劃重大投資變得困難」。

相較之下，中國的對外投資急遽上升，中國外匯管理局數據顯示，第3季中國公司增加約340億美元（1.1兆台幣）的海外資產，使得今年迄今流出的資金達1430億美元（4.6兆台幣），為有紀錄以來同期第3高。

比亞迪等中國企業快速擴展海外足跡，以獲取原物料並建立海外市場產能，隨著越來越多國家對鋼鐵等中國產品課徵關稅，以及美國威脅對所有進口產品課徵懲罰性關稅，該趨勢料將持續擴大。

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