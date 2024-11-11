晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國公立醫院「破產倒閉」醫療體系大規模欠薪

2024/11/11 07:04

中國經濟持續低迷，就連公立醫院的生存狀況都不樂觀。（示意圖，路透）中國經濟持續低迷，就連公立醫院的生存狀況都不樂觀。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，就連公立醫院的生存狀況都不樂觀。廣東梅州一家公立綜合性醫院，最近被爆出聲請破產，令不少醫護人員及家屬震驚不已，中國社科院專家認為，這家醫院倒閉只是一個開始，真正的大風暴還未降臨。

中國媒體《三聯生活周刊》報導，位在梅州市嘉應學院醫學院附屬醫院（簡稱「嘉醫附院」）的員工，近日在社交平台上反映，醫院已經全面停診，要求約聘員工離職。

時間往回看，嘉醫附院的困境早就出現端倪。去年年底，幾百元人民幣的績效獎金開始遲發，今年1月開始，就沒正常發放薪資，每月只發1000元人民幣（約新台幣4431元）左右。

據醫護人員回憶，今年停發工資後，有大批醫護人員離職，長期拖欠貨款，也讓斷供的藥品越來越多，來看病的患者越來越少。業內人士稱，當地二十幾家醫院中，只有一兩家獲利，其餘都處於長期虧損狀態，很多醫院都在降薪、欠薪。

中國社科院公共政策研究中心特約研究員賀濱表示，由於中國公立醫院屬於事業單位性質，確實不允許破產。不過，他認為，嘉醫附院的倒閉只是一個開始，真正的大風暴還未降臨。

據梅州市衛生健康局工作人員確認，該醫院已經停診，並計畫聲請破產。

中國公立醫院走向倒閉並不常見，上次是在中國疫情爆發後的2021年，公立二甲醫院樂山市第四人民醫院關閉。

現階段更多的醫院還在苦苦支撐，但欠薪事件頻發。僅在今年10月，就被曝出多宗醫護人員集體追討薪資事件，包括廣東省汕尾市人民醫院、鄭州白沙鎮衛生所、河南新鄉市第四人民醫院、蚌埠醫科大學第二附屬醫院等多家醫院。

嘉應附院倒閉和數不清的醫院欠薪消息，似乎都在預示著，越來越多的中國公立醫療機構開始深陷困境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財