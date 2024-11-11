中國公立醫院「破產倒閉」醫療體系大規模欠薪

中國經濟持續低迷，就連公立醫院的生存狀況都不樂觀。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，就連公立醫院的生存狀況都不樂觀。廣東梅州一家公立綜合性醫院，最近被爆出聲請破產，令不少醫護人員及家屬震驚不已，中國社科院專家認為，這家醫院倒閉只是一個開始，真正的大風暴還未降臨。

中國媒體《三聯生活周刊》報導，位在梅州市嘉應學院醫學院附屬醫院（簡稱「嘉醫附院」）的員工，近日在社交平台上反映，醫院已經全面停診，要求約聘員工離職。

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時間往回看，嘉醫附院的困境早就出現端倪。去年年底，幾百元人民幣的績效獎金開始遲發，今年1月開始，就沒正常發放薪資，每月只發1000元人民幣（約新台幣4431元）左右。

據醫護人員回憶，今年停發工資後，有大批醫護人員離職，長期拖欠貨款，也讓斷供的藥品越來越多，來看病的患者越來越少。業內人士稱，當地二十幾家醫院中，只有一兩家獲利，其餘都處於長期虧損狀態，很多醫院都在降薪、欠薪。

中國社科院公共政策研究中心特約研究員賀濱表示，由於中國公立醫院屬於事業單位性質，確實不允許破產。不過，他認為，嘉醫附院的倒閉只是一個開始，真正的大風暴還未降臨。

據梅州市衛生健康局工作人員確認，該醫院已經停診，並計畫聲請破產。

中國公立醫院走向倒閉並不常見，上次是在中國疫情爆發後的2021年，公立二甲醫院樂山市第四人民醫院關閉。

現階段更多的醫院還在苦苦支撐，但欠薪事件頻發。僅在今年10月，就被曝出多宗醫護人員集體追討薪資事件，包括廣東省汕尾市人民醫院、鄭州白沙鎮衛生所、河南新鄉市第四人民醫院、蚌埠醫科大學第二附屬醫院等多家醫院。

嘉應附院倒閉和數不清的醫院欠薪消息，似乎都在預示著，越來越多的中國公立醫療機構開始深陷困境。

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