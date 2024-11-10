價格戰及關稅夾殺 中國哪吒汽車遭爆裁員7成、欠供應商2億

中媒報導，中國哪吒汽車欠薪、欠供應商款項，近日啟動裁員。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車市供過於求，殺價競爭不斷，弱勢車企面臨生存危機，曾是中國電動車銷量冠軍的哪吒汽車傳出欠薪，還欠供應商近5000萬人民幣（以下同，約台幣2.2億）慘遭起訴，近日還被爆出大裁員，要砍掉7成員工。隨著各國對中國電動車加徵關稅，中國車企恐出現一波淘汰潮。

中媒財新報導，目前中國車市明顯供過於求，一群弱勢車企走到淘汰邊緣。近期，大運集團旗下的遠航車也陷入經營困境；哪吒汽車則爆出欠薪、裁員等負面訊息，還因拖欠供應商款項被告上法院。

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中國工業機器人公司-埃夫特8日發布公告稱，合眾新能源汽車（旗下品牌哪吒汽車）宜春分公司，拖欠4819.5萬元項目款未付。埃夫特已向江西省宜春市袁州區法院提起訴訟，要求合眾新能源宜春分公司、合眾新能源汽車清償債務，並賠償逾期損失。

合眾新能源成立於2014年，創辦人運舟先前在奇瑞汽車工作多年，主要從事新能源汽車研發。2019年，合眾新能源的品牌改為哪吒汽車，外界逐漸以哪吒汽車稱呼合眾新能源。哪吒汽車目前在中國有3座工廠，分別位於浙江桐鄉、江西宜春和廣西南寧。

在中國車企殺價競爭下，哪吒汽車的狀況不算樂觀。2024年前三季交付汽車8.59萬輛，年減12.13%；同期，中國國內新能源汽車整體銷量年增超過30%，凸顯哪吒汽車並沒有跟上市場節奏。

此外，哪吒汽車目前資金狀況頗為緊張，抑制了生產。一名哪吒汽車內部人士透露，公司拖欠許多供應商款項，現在很多零件都無法供應，產能也因此受限。

除了欠供應商錢外，也爆出欠薪情事。內部人士指出，哪吒汽車原本每月15日發放上個月薪資，但10月15日，9月薪資沒有如期發放，10月16日發了50%的工資，其餘50%截至11月8日仍未發放。

據悉，11月7日起哪吒汽車開始和員工溝通裁員，裁員比例尚不清楚。集微網引述內部人士的說法稱，此次裁員比例最高或達70%，另有員工說，目前正在分部門溝通，各部門有差異，整體比例沒那麼高。對此，哪吒汽車相關負責人表示，公司正在進行組織架構調整，裁員比例未知。

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