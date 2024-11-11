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中國人爆吃榴槤引東南亞搶種 五年後恐過剩

2024/11/11 07:02

中國近年對榴槤需求激增，幾乎包辦東南亞全部榴槤外銷。（示意圖，法新社）中國近年對榴槤需求激增，幾乎包辦東南亞全部榴槤外銷。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年對榴槤需求激增，預計2026年中國榴槤零售額可望達到1300億人民幣（約台幣5850億），引發東南亞農民搶種，希望發一筆榴槤財。沒想到，中國人因當地適合種植區域不多，且土地及勞動成本較東南亞高，紛紛跑到寮國等地區種榴槤。專家預期，中國目前雖處於榴槤的黃金時代，未來5年恐會出現供應過剩問題。

中國在海南種植榴槤。（圖取自中國社交平台）中國在海南種植榴槤。（圖取自中國社交平台）

南華早報報導，以中國為重點市場的東南亞榴槤生產商，擔心迫在眉睫的供應過剩和經濟逆風，可能會削弱中國對榴槤的需求，卻不擔心中國榴槤自給自足的影響。

多年來，來自馬來西亞、泰國、菲律賓等東南亞國家的主要榴槤出口商，齊聚上海中國國際進口博覽會，尋找新訂單，很少有人擔心來自中國的競爭。

吉隆坡榴槤貿易商 LKE 集團董事總經理Jeremy Chin表示，中國與馬來西亞不同，中國適合種植榴槤的耕地很少，儘管海南被認為是一個好地方，其地質和氣候限制意味著種植成本和零售價格將會高得多，不像馬來西亞具備技術、地理和氣候等有利條件。

他說，榴槤自給自足對中國來說是一項艱鉅的任務，仍須仰賴進口。新加坡榴槤國際協會執行副主席Albert Liu也表示，海南榴槤成本太高，無法大規模種植，每公斤平均成本約 60元人民幣（約台幣270元），但在東南亞種植榴槤的成本大約每公斤 20元人民幣（約台幣90元）。

東南亞農民搶種，希望搭上中國榴槤財。（法新社）東南亞農民搶種，希望搭上中國榴槤財。（法新社）

報導指出，儘管東南亞榴槤貿易商相信自家的榴槤將繼續滿足中國人的味蕾，但供應過剩和中國中產階級對「水果之王」的胃口下降，使得榴槤的前景出現變化。隨著越來越多的地區紛紛搶種榴槤，以滿足中國市場需求，主要出口國的貿易商11月6日在上海舉行的論壇表達擔憂。

新加坡榴槤國際協會執行副主席Albert Liu示警，東南亞榴槤種植不受控制的成長有風險，榴槤品質在一窩蜂的搶種過程中，恐損及整個行業和聲譽。

馬來西亞農業技術供應商Agrionex 銷售總監 Terry Lin指出，中國目前正處於榴槤的黃金時代，但勢頭可能會減弱，未來5年可能會進入白銀時代，屆時可能會出現供應過剩，特別是新鮮水果的保鮮期較短。

除了東南亞農民搶種外，中媒也披露，為了搶搭中國榴槤財商機，許多人跑到寮國等地區承包土地，種植榴槤，再回銷中國，加上東南亞搶種，專家擔憂中國榴槤市場出現供過於求的現象。

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