最富有美國歷任總統排名！榜首就是川普

《富比世》統計，川普是美國有史以來最富有的總統。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選剛落幕，《富比世》統計歷任美國總統淨資產排名，再度當選總統的川普是美國有史以來最富有的總統，2016年就職時淨資產估計為37億美元（約新台幣1185億元），現在則更高，淨資產約55億美元（約新台幣1762億元）。

總統歷史學家佩里（Barbara A. Perry）認為，大多數美國內戰後的總統都不是富有的商人，本身就不是有錢人，川普是個例外。

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佩里以第42任總統柯林頓和第44任歐巴馬為例，稱他們就任時沒有多少個人財富，都是白手起家，「他們憑藉學術才能闖出自己的一片天地，入主白宮時幾乎沒什麼錢」，卸任後則賺了數千萬美元。

根據《24/7 Wall St.》2023年的一份報告，統計美國最富有的前總統在個人財富巔峰時期排名，這項數據根據前總統的收入、房地產、配偶的財富和遺產計算出個人淨資產，所有數字均依據通貨膨脹進行調整。

報告指出，最富有的美國總統就是川普，淨資產現在更達到55億美元（約新台幣1762億元），包括透過房地產投資和持股獲得的收入，以及媒體、科技集團的股份，該集團市值本月經歷了劇烈波動。

排名第二則是甘迺迪，淨資產13億美元（約新台幣416.5億元），總統歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）表示，甘迺迪的大部份財富都是繼承來的。

第三名是華盛頓，淨資產7.085億美元（約新台幣227億元），他的土地持有量相當驚人。

第四名則是美國的第三任總統湯瑪斯傑弗遜，淨資產2.858億美元（約新台幣91.6億元），他繼承了父親的土地，獲得財富。

第五名則是羅斯福，淨資產1.686億美元（約新台幣54億元），羅斯福來自紐約最顯赫、最富有的家族之一，繼承了大筆財富。

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