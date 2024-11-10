銀行業崩潰已經開始 羅伯特清崎建議投資人買白銀

資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告銀行業崩潰已經開始了，建議投資者購買白銀。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki），今（10日）在社交平台X發文，警告銀行業崩潰已經開始了，建議投資者購買白銀，白銀是很好的投資標的，每盎司價格僅30美元，較歷史高點低50%。

羅伯特清崎發文指出，雖然很討厭這麼說…但他自己，以及里卡茲（jim rickards）、羅傑斯（Jim Rogers）和達利歐（Ray Dalio）等投資界名人，近來一直向外界發出警告，銀行業崩潰已經開始了。

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羅伯特清崎表示，即便你的錢很少，仍然可以從這次崩盤中獲利，你所需要做的事，就是撥出一些額外的美元，去購買一些真正的銀幣。羅伯特清崎稱，白銀目前每盎司僅30美元，比歷史高點低約50%。

羅伯特清崎要投資人開始像勝利者一樣玩人生的金錢遊戲，並祝福投資人在金錢遊戲中取得勝利。

資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告銀行業崩潰已經開始了，建議投資者購買白銀。（示意圖，路透）

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