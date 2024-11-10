星宇航空攜手星野OMO 5，搶北海道旅遊商機（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕看好北海道旅遊商機，星宇航空持續擴大與星野集團旗下飯店合作，星宇航空指出，從去年開始合作推出星星之旅後，至今在全日本已與10家星野飯店系列合作，今年7月更加入函館OMO 5，成為第11個合作的OMO飯店，看好未來成長力道。

星宇航空是台灣唯一開闢函館定期航線的全服務航空公司，以往航空公司多以包機方式飛航函館航線。

請繼續往下閱讀...

星宇航空表示，旅客對於體驗日本不同風貌旅遊的喜愛，且函館位於北海道南端，為四季皆適合造訪的城市，亦可與札幌的航班相互搭配，安排雙點進出的行程，星宇自2024年2月1日開航台北-函館航線，依季節提供每週3班至7班的定期航班飛航，平均載客率達80%以上。

星宇航空指出，目前函館的國際定期航班，只有台北一條航線，定期航班的開航也成功吸引不少日本旅客及學生團體修學旅行來台商機，為促進台灣觀光帶來實質效益。

函館OMO 5總經理中村光一郎說，OMO成立於 2018 年，定位為「發現城市新魅力的都市觀光飯店」，位於市中心、地理位置便利、讓旅客能自在地探索城市，根據星野集團調查，台灣旅客訂房率最高的星野集團飯店排行，前10名內有4家是「OMO」品牌飯店，受到台灣旅客青睞。

星宇航空聯手星野集團於2023年初首次推出COSMILE會員專屬「星星相遇 北海道雪國之旅」機加酒自由行套裝行程廣受好評，後續加碼推出「星星相遇」日本全航線機加酒自由行，包含北海道、東北、東京、大阪、熊本及沖繩等地的機加酒行程，系列聯名行程，皆為「COSMILE會員」專屬。

星宇航空指出，目前雙方合作的產品中，銷售最好的前三名分別為北海道Tomamu（雲海及滑雪專案）、熊本OMO及沖繩OMO5+BEB5+Hoshinoya，尤其沖繩的部分，台中市場詢問度高，且皆指定入住Hoshinoya。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法