中國人愛吃阿膠 殺光非洲驢後轉向中東這國

中國對阿膠需求激增，對驢皮需求龐大，在非洲禁止出口後，巴基斯坦驢皮走私猖獗。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「阿膠」被視為中國富裕人口的保養聖品，近年需求激增，中企在非洲屠殺數百萬頭驢子，剝下驢皮以提煉明膠，導致非洲驢數量劇減，非洲聯盟（AU）今年2月通過驢皮出口禁令，以免驢子被殺光。由於中國對阿膠需求仍然龐大，近期改向巴基斯坦買驢皮及驢肉，動保團體抨擊，這項採購協議將導致當地驢子短缺，並推升驢子價格，使得數百萬在磚窯、煤礦和農業領域工作的驢車主人失業。

驢子是非洲人重要的勞役動物，中國對中藥「阿膠」的需求，致使驢子的偷盜猖獗，目前非洲已禁止出口驢皮。（示意圖，歐新社）

《美國之音》報導，驢子在中國主要用於烹飪和藥用目的，驢皮可以用來製作稱為阿膠的傳統中藥。許多中國人相信，阿膠可以補充血液、增強免疫系統和預防疾病。根據中國官方媒體報導，中國中上階層人群對阿膠的青睞，使得阿膠價格在過去10年飆漲30倍，從每500克100元人民幣（約台幣450元）漲到2986元人民幣（約台幣1.34萬）。

請繼續往下閱讀...

中國對阿膠的需求導致每年數百萬頭驢子被屠宰。英國國際動物福利慈善機構驢子庇護所（The Donkey Sanctuary），在2月發布的報告估計，中國的阿膠產業每年需要約590萬張驢皮，而中國的驢子從1992年的1100萬頭，降至目前不到200萬頭，導致阿膠產業不得不從國外進口驢皮，非洲就是其中之一。

報導指出，在非洲最貧困社區的民眾使用驢子作為運輸工具載送貨物，包括運水。非洲最近的一項研究表明，是否擁有一頭驢子是區分貧窮和基本維持生計的界線。鑒於無節制的出口驢肉和驢皮帶來的經濟影響，今年2月，非洲聯盟批准禁止在整個非洲屠宰驢子取得驢皮。

中國近期改向巴基斯坦買驢皮，動保團體抨擊，這項採購協議將導致數百萬驢車主人失業。（示意圖，法新社）

非洲禁止出口驢皮後，傳出中國改向巴基斯坦進口。巴基斯坦和中國上個月在首都伊斯蘭馬巴德舉行的上海合作組織峰會期間簽署一項協議，巴國計劃每年向中國出口約20萬頭驢肉和驢皮，並允許中國企業在喀拉蚩和瓜達爾港口城市設立屠宰場，加快出口程序。

這項協議引起動保團體不滿，呼籲巴基斯坦政府取消對中出口驢皮及驢肉。因為巴基斯坦與非洲一樣，高度依賴驢子進行貨物運輸和農業生產，大多數低收入家庭依靠驢子獲得持續收入，婦女和女孩也可以免於從事過重的體力活。

布魯克-巴基斯坦的籌款和宣傳經理喬杜里（Ahmad Umer Chowdhri）說，我們正在與政府接觸，盡速推翻這個協議，這不僅對動物是殘忍的，從經濟角度來看，在磚窯、煤礦和農業領域工作的大量驢車主人，也將失去生計。

在旁遮普省首府拉哈爾一家磚窯工作的驢車主布克斯（Nabi Bux）也說，我們做一些瑣碎的工作，例如從道路和街道上收集垃圾，為當地磚窯廠提供運輸設施，以及為顧客運送個人和貨物，倘若這項協議生效，我們會沒工作。

在柏夏瓦當地糧食市場工作的驢子車主卡里姆（Abdul Kareem）直言，中國已表明將從巴基斯坦進口大量驢皮，如果這種情況發生，將導致當地驢子短缺，並推升價格，最終造成數百萬驢車主人失業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法