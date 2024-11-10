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力推ACGE！新北電競產業總會成立 將邀黃仁勳出席年度活動

2024/11/10 13:58

第5屆亞洲電子競技公開賽總決賽在新莊體育館登場，市長侯友宜（左四）、新北市電競產業總會理事長朱可芬（右四）、鍇睿國際執行長顏宥騫（左三）、經發局長盛筱蓉（左二）等人出席。（記者董冠怡攝）第5屆亞洲電子競技公開賽總決賽在新莊體育館登場，市長侯友宜（左四）、新北市電競產業總會理事長朱可芬（右四）、鍇睿國際執行長顏宥騫（左三）、經發局長盛筱蓉（左二）等人出席。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕第五屆亞洲電子競技公開賽（Asia Esports Championship）歷經二個月激烈廝殺，進入總決賽第二天，最後由「CFOA」隊伍奪得「英雄聯盟」總冠軍獎盃及35萬元獎金；另外，新北市電競產業總會今天成立，威剛科技處長、首屆理事長朱可芬表示，將募集各界資源與意見，提出產學合作計畫，並公告上網，也會邀請輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳出席年度活動。

第5屆亞洲電子競技公開賽總決賽在新莊體育館登場，選手專注備戰與競賽。（記者董冠怡攝）第5屆亞洲電子競技公開賽總決賽在新莊體育館登場，選手專注備戰與競賽。（記者董冠怡攝）

市長侯友宜表示，全球電競產業成長快速，近2年上升16%，越來越多專業人才投入運動競技，希望能夠透過賽事，讓電競產業在新北市扎根，目前新北市在三重區設有電競基地，主要是公私部門合作，培育人才媒合就業，並促成新北市電競產業總會的誕生，跟隨國際趨勢，共推動畫、漫畫、遊戲及電競（ACGE）產業發展。

侯友宜指出，期待未來新北市能夠找尋合適場地建置另一座電競基地、參考新加坡的作法，結合產業擴大服務量能，以及越來越多學校願意加入，藉由政府、在地企業、學校三方聯盟，整合既有資源讓電競產業更為蓬勃發展。

朱可芬提到，在眾人大力號召募集下，新北市電競產業總會現有逾50間企業、150多名會員，期望針對ACGE相關軟硬體產業，展開人才培育、跨領域應用，同時放眼國際，與日本、韓國、美國及歐洲ACGE產業協會聯繫溝通，促進台灣產業能見度。

朱可芬提及，總會將邀集產業先進專家與新北電競基地合作全方位課程，進一步優化推出產學合作計畫，提供專家諮詢課程、企業交流參訪、產業實習和職缺機會、獎助學金機制，創造數百個就業機會（以目前企業成員推估），讓年輕人從實戰中成長、對接市場需求，這兩個月就會開始規劃，募集各界資源與意見。

朱可芬說，黃仁勳今年來台掀起一股「黃仁勳旋風」，然而產業成功的背後，除了輝達本身，還有供應鏈合作夥伴的努力付出，承諾將邀請黃仁勳出席總會年度活動，如以在台北國際電腦展（COMPUTEX）上發聲為目標，共同推動新北市的電競產業發展。

經發局說明，新北市ICT資通訊產業共6000多家，營利事業銷售額逾 9,500億元是電競產業硬體發展重要基礎，市轄內有宏碁、技嘉、微星、HTC、威剛等電競硬體，以及天火數位、宇峻奧汀等遊戲軟體公司；未來規劃以企業導師概念帶領學生，讓學員學有所成，學以致用，同時也會強化推廣行銷，持續深耕新北電競產業。

市府經濟發展局長盛筱蓉補充，市府積極串聯產業，並透過資源整合、異業合作與技術開發等，創造更多潛在商機，今天在亞洲電子競技公開賽舉辦電競產業博覽會，邀請總會會員如威剛科技、昱泉國際、牧天、比爾數位、傑恆數位、聖甲蟲科技、孕龍科技、杰強國際及艾芮克等業者聯合展出產業成果，另與新莊廟街商圈等合作，活絡周邊經濟發展。

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