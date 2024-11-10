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楊文科出席智邦總部落成 自爆選舉及AI園區幕後操盤推手是宣明智

2024/11/10 13:54

智邦科技總部竹北AI園區今天（10日）開幕，智邦科技副董事長韋秋霞（左起）、董事長黃國修、聯電榮譽副董事長宣明智、新竹縣長楊文科、協力廠商代表、智邦科技總經理兼執行長石軍等人共同植下台灣原生種樟樹，象徵企業進駐AI智慧園區永續發展、生生不息。（記者廖雪茹攝）智邦科技總部竹北AI園區今天（10日）開幕，智邦科技副董事長韋秋霞（左起）、董事長黃國修、聯電榮譽副董事長宣明智、新竹縣長楊文科、協力廠商代表、智邦科技總經理兼執行長石軍等人共同植下台灣原生種樟樹，象徵企業進駐AI智慧園區永續發展、生生不息。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕智邦科技總部竹北AI園區今天（10日）開幕，新竹縣長楊文科致詞時自爆，投入縣長選舉及推動AI園區的幕後操盤推手，就是聯電榮譽副董事長宣明智，助縣府快速地和4家科技大廠簽約，4年後順利開花結果，「股價都一飛沖天」，未來預估將創造超過1000億元的年產值。

智邦科技副董事長韋秋霞（右起）、董事長黃國修、聯電榮譽副董事長宣明智、新竹縣長楊文科、協力廠商代表、智邦科技總經理兼執行長石軍等人共同植下台灣原生種樟樹，象徵企業進駐AI園區永續發展、生生不息。（記者廖雪茹攝）智邦科技副董事長韋秋霞（右起）、董事長黃國修、聯電榮譽副董事長宣明智、新竹縣長楊文科、協力廠商代表、智邦科技總經理兼執行長石軍等人共同植下台灣原生種樟樹，象徵企業進駐AI園區永續發展、生生不息。（記者廖雪茹攝）

楊文科致詞時自爆表示，投入縣長選舉時，背後操盤者就是聯電榮譽副董事長宣明智，在推動AI智慧園區時，也是宣明智在背後操盤，「他居中協調溝通，幫我確定進駐AI的廠商」，所以很快的在2019年12月24日縣府即和這4家廠商簽訂承租產業用地的契約，4年後的今天終於看到開花結果，未來預估將創造超過1千億元的年產值。

智邦科技總部竹北AI園區今天（10日）正式開幕，與會貴賓合影留念。（記者廖雪茹攝）智邦科技總部竹北AI園區今天（10日）正式開幕，與會貴賓合影留念。（記者廖雪茹攝）

楊文科接著細數他所推動的「五支箭」政策進度，一步一步往目標邁進，任何重大計畫都是需要時間的，縣府團隊會繼續努力來做。同時，「十大交通基礎建設」中已經有6條拿到經費正在發包施工之中，另外4條也正在進行最後的環評、都市計畫變更等程序，定案之後，10條都會做出來。

楊文科說，另外縣府增加1項科技大橋興建工程，從竹北到竹東園區3期，希望未來讓頭前溪兩岸的交通更加便利。展望未來，竹北市繁榮發展，智邦科技總部進駐後將帶進500名工程師，原本縣府預估整個AI園區將引進4000名工程師，但現在看趨勢應該是不夠的。

楊文科也提到智邦的股價，「簽約時285元，3天後就變300，到上週五已來到584元，所有進到AI園區廠商的股價，全部都是一飛沖天」，這代表廠商的業績好，創新能力獲得肯定。

此外，楊文科說，要讓工程師在新竹縣落地生根，在教育環境方面，縣府已提出116學年度前將置5所高中，其中，實驗中學已在遴選建築師作業，他相信未來竹北的實驗中學，升學表現有條件與園區的實中相當。其他還有六家高中、湖口高中、自強高中及文興高中，都將配合人口數成長陸續建置，年輕工程師安心定居，就業、就學都沒有問題。

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